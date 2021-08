Peștele este unul dintre cele mai sănătoase alimente. Cu cât este mai proaspăt, cu atât este mai gustos și mai bogat în substanțe nutritive. Însă peștele este mai mult decât atât pentru pasionați: o modalitate plăcută de a-și petrece timpul liber în natură, întrecându-se în capturi cu alți pescari și motiv de mare mândrie! Dacă te numeri printre amatorii de pescuit, află din cele ce urmează cum să faci să te întorci acasă cu cel mai gustos pește!

Pescuitul eficient presupune strategie și dotări

Până când omul va ajunge la performanța urșilor care prind somonii „din zbor” în apele repezi de munte, nu poate face alt lucru mai bun decât să se asigure că își procură ustensilele și momelile necesare.

Este o mare diferență între a pescui în ape curgătoare, în lacuri sau bălți, în mare sau în ocean. De aceea, și sculele și nadele sunt diferite. Lansete, mulinete, gută, monturi, consumabile etc. – ai o întreagă lume de descoperit, atunci când îți dorești ca pasiunea ta pentru pescuit să îți aducă și rezultate.

Lansetele

Lansetele sunt urmașele undițelor de odinioară. În prezent, există diferențe mari între lansetele clasice, folosite la pescuitul pe râu, față de cele potrivite pentru bălți și cele utilizate în mare. Ultimul vârf de lance sunt, însă, lansetele feeder, care pot fi folosite în orice tip de apă. Acestea au un număr mai mare de inele față de cele obișnuite. Ele distribuie progresiv tensiunea în blank. Pe piață se găsesc tipuri diferite, în funcție de tipul de pește pe care îți propui să îl capturezi. Variantele țin cont de raza de acțiune, putere și lungime. Poți alege dintr-o varietate de modele de pe Fishingmall.ro, un magazin cu echipamente de calitate pentru pescuit.

Mulinetele

Mulineta este acel mic dispozitiv pe care se înfășoară guta. Mulineta poate fi cu tambur fix sau cu tambur rotativ. Mulinetele cu tambur fix cele mai potrivite pentru pescuitul la răpitor. Au cele mai mici mărimi (pornind de la 500), iar cele pentru pescuitul la somn au mărimile cele mai mari. Cele mai multe modele sunt alcătuite din talpă, manivelă, corp, tambur, rotor, pick-up și frână.

În schimb, mulinetele cu tambur rotativ sunt mai puternice și mai precise, având o mecanică superioară și fiind recomandate pentru pescarii cu mai multă experiență. Cele mai complexe sunt cele de baitcasting, în timp ce mulinetele de fly au o mecanică mai simplă.

Momelile

Momelile pentru pescuit pot fi naturale, artificiale, vii, de origine animală și de origine vegetală. Acestea pot fi procurate de la magazinele de specialitate, dar și din natură (ex.: porumb, râme, viermișori, insecte, ficat de pui etc.). Bineînțeles, și peștii au preferințe și reacționează la anumite produse și arome, dar este bine să știi înainte exact ce fel de pește îți propui să prinzi. De asemenea, te poți informa și in legătură cu hrana pe care o primesc în mod constant, în cazul în care vei pescui într-o baltă amenajată artificial. Ține cont, de asemenea, de sezon: atunci când este mai frig, peștii vor fi mai tentați de momelile mai bogate în proteine, pentru a-și face rezerve.