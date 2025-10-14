Alexandru Andrieș a revenit pe scenă cu un turneu impresionant, dedicat primelor sale două albume.

Alexandru Andrieș a revenit pe scenă cu un turneu impresionant, dedicat primelor sale două albume. „Interioare” și „Rock’n’Roll” au fost prezentate publicului, în turneul care s-a desfășurat cu sălile pline. Între 30 septembrie și 11 octombrie 2025, artistul a cântat în opt orașe din România, alături de o echipă de muzicieni de top.

Alexandru Andrieș și prietenii lui au reinterpretat pe scenǎ ,cu emoția intactǎ şi cu bucuria unui artist care nu şi-a pierdut nici o clipa firescul şi umorul, integral cele două albume : „Interioare” și „Rock’n’Roll”.

Piese fabuloase, precum „Fǎrǎ griji”, „Ochii tǎi”, „Nu-l dau pe azi pentru mâine”, „Rock’n roll bolnav”, „Dimineața devreme”, „Fǎrǎ tine, nu”, au adus multă emoție și bucurie publicului, care a retrăit momente de aur, datorită marelui artist.

Alexandru Andrieș, născut în zodiac Balanței, la Brașov, este unul dintre cei mai creativi artiști români, lansând peste 80 de materiale discografice și susținând mii de concerte.

Muzician renumit, arhitect, poet, artist plastic, simbol al unei generații și mentor al următoarelor generații, Alexandru Andrieș este un artist unic, iar întâlnirile cu el devin evenimente de neuitat.