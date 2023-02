Sorana Cîrstea și Ana Bogdan s-au calificat în turul secund la turneul de 1000 de puncte de la Dubai după ce au trecut de Beatriz Haddad Maia, respectiv Laura Siegemund.

Sorana Cîrstea a învins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia , scor 4-6, 7-6, 7-5, și s-a calificat în turul secund al turneului de la Dubai.

Sorana Cîrstea a avut ghinion la tragerea la sorți de la Dubai. În față i-a ieșit una dintre revelațiile sezonului trecut, Beatriz Haddad Maia, jucătoare agresivă, cu un serviciu peste medie și cu două titluri cucerite în 2022.

Românca nu și-a creat nicio oportunitate de break în actul inaugural de la Dubai, unul cedat 4-6, după 58 de minute de joc.

Setul secund a fost un adevărat carusel. Sorana a condus cu 5-3, Beatriz a egalat și a forțat tie-break-ul. Aici, Cîrstea a fost nevoită să salveze două mingi de meci, ambele pe serviciul adversarei.

Și decisivul s-a jucat cu răsuflarea tăiată. Haddad Maia s-a desprins la 4-1, moment din care Sorana nu a mai greșit nimic. La capătul a 3 ore, 29 de minute și 54 de secunde, Cîrstea a obținut calificarea în turul secund. A fost cel mai lung meci al anului 2023 în circuitul WTA.

În „șaisprezecimi”, sportiva din România o va înfrunta pe cehoaica Karolina Muchova

„Nu plănuiam să bat recordul! Dar Bia a fost într-o formă grozavă şi ştiam că ea este o luptătoare grozavă. Cred că despre asta este tenisul, unde toată munca dă roade. Uneori nu contează dacă este o primul tur sau o finală, bucuria este aceeaşi.

Am luptat foarte tare azi. Chiar cred că am dat totul, nu mi-a mai rămas nimic. Bia a jucat extraordinar. Ştii, tenisul nu e corect uneori. Joci pentru trei ore şi jumătate, şi este o diferenţă de un punct. Dar acesta este tenisul şi sunt fericită că astăzi am câştigat. Sunt foarte, foarte mândră de felul în care am luptat”, a spus Sorana Cîrstea.