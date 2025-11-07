Turul sezonului regular din Superliga a luat sfârșit și doar 6 din cele 16 cluburi au respectat regula „5+6” implementată de Federația Română de Fotbal în toate meciurile.

Federația Română de Fotbal a anunțat prin intermediul unui comunicat care sunt cele 6 cluburi care au respectat regula 5+6 în toate meciurile turului sezonului regular.

”Regula 5+6 își propune să încurajeze creșterea numărului de jucători formați la nivel național eligibili pentru naționalele României la nivelul primului eșalon fotbalistic din țara noastră, precum și creșterea bazei de selecție printr-o conectare mai bună la diaspora, fiindcă ne dorim să contribuim la repatrierea copiilor românilor care au plecat în afara țării.Pentru a facilita și mai mult respectarea acestei reguli și pentru a încuraja tranziția din academii către cele mai bune cluburi, utilizarea jucătorilor de U21 va conta suplimentar, un jucător de U21, altul decât cel obligatoriu, ține locul a 2 jucători formați la nivel național. De exemplu, utilizarea a 3 jucători de U21 pe toată durata jocului este similară cu utilizarea a 5 jucători formați la nivel național sau utilizarea a doar 2 jucători de U21 pe toată durata jocului solicită doar alți 2 jucători formați la nivel național pentru respectarea regulii”, spune Răzavn Burleanu, potrivit frf.

Acestea sunt Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt și FC Argeș. Pentru a scăpa de penalități, cluburile trebuie să respecte regula în 75 la sută din meciurile aferente unui sezon competițional din Superliga și Cupa României.

Regula 5+6 pentru sezonul 2025-2026 presupune:

să fie 5 jucători români pe teren, inclusiv un jucător U21, pe tot parcursul meciului;

dacă sunt trei jucători români U21 pe tot parcursul meciului, ceilalți pot fi străini;

dacă sunt doi jucători U21 pe teren, mai trebuie sa fie minim alți doi români (considerați a fi formați la nivel național);

dacă scoți un jucător U21 în ultimele doua cazuri și nu îi înlocuiești tot cu jucători U21, trebuie să fie introduși alți doi români.

Echipele care nu respectă această regulă în 75 la sută din meciuri vor fi sancționate cu câte 150.000 de euro. Suma totală strânsă din penalizări va fi împărțită de primele 5 echipe care au respectat regula până la finalul stagiunii.

Oțelul Galați este singura echipă din Superliga care nu a respectat regula în nicio partidă. Dinamo a respectat-o în doar 3 meciuri. Acestea nu vor mai putea îndeplini regula indiferent ce se va întâmpla până la finalul sezonului.