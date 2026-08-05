Asociația Prosumatorilor din România cere Parlamentului adoptarea de urgență a unui pachet de măsuri fiscale radicale, după modelul aplicat cu succes în Germania. Organizația propune reducerea taxei pe valoarea adăugată la 0% pentru toate sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW, dar și pentru bateriile de stocare aferente. Proiectul de lege urmează să fie depus în această toamnă.

O inițiativă legislativă extrem de curajoasă promite să schimbe radical piața energiei regenerabile din țara noastră și să vină în sprijinul sutelor de mii de români care vor să devină independenți energetic. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie solicită oficial Parlamentului României adoptarea în regim de maximă urgență a unui pachet de facilități fiscale masive, inspirat în totalitate din modelul aplicat în Germania. Propunerea principală vizează introducerea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW, precum și pentru bateriile destinate stocării de electricitate. Reprezentanții asociației arată că această inițiativă are o bază legală europeană foarte solidă, fiind fundamentată pe prevederile Directivei Uniunii Europene numărul 542 din 2022, un act normativ care le permite statelor membre să aplice cota zero de TVA pentru instalațiile verzi. De altfel, Germania utilizează cu succes acest mecanism fiscal încă de la data de 1 ianuarie 2023, iar rezultatele concrete au demonstrat o explozie a investițiilor private și o extindere rapidă a capacităților de producție locală.

Argumentele prosumatorilor vin în contextul în care vara anului 2026 a scos la iveală vulnerabilități majore în sistemul energetic național din România. Din cauza secetei severe, a nivelului extrem de scăzut al fluviului Dunărea și a reducerii drastice a producției de energie din surse hidro și nucleare, rețeaua națională a fost supusă unei presiuni uriașe, în special în orele de vârf de consum.

Reprezentanții asociației atrag atenția că aceste evoluții climatice și tehnice arată clar că țara noastră trebuie să accelereze urgent investițiile în producția descentralizată și în stocare. Aceștia critică autoritățile pentru faptul că, în timp ce alte state europene au implementat măsuri fiscale stimulative cu ani în urmă, România continuă să trateze investițiile private ale cetățenilor în energie ca pe o simplă sursă de venit la bugetul de stat, în loc să le considere un obiectiv strategic național.

Proiectul de lege elaborat de specialiști va fi trimis oficial pe mesele parlamentarilor chiar la începutul sesiunii din această toamnă. Documentul este foarte bine structurat și prevede reguli clare. Astfel, de cota de TVA de 0% pentru panouri, baterii și componentele esențiale ale instalațiilor ar urma să beneficieze o gamă largă de solicitanți. Pe listă sunt incluși clienții persoane fizice, organizațiile neguvernamentale, unitățile de cult, școlile, spitalele, instituțiile publice, dar și întreprinderile mici și mijlocii eligibile. O altă măsură de impact inclusă în textul legii solicită eliminarea completă a taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru energia electrică stocată în baterii și utilizată ulterior de consumatori. Reprezentanții asociației își exprimă speranța că partidele politice vor analiza cu maximă responsabilitate această propunere legislativă și vor vota rapid măsurile fiscale necesare pentru susținerea directă a energiei curate în România.