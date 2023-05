Pentru al treilea an la rând, U-BT Cluj-Napoca este campioana României la baschet masculin. Clujenii, cu 10.000 de suporteri în spate, au câștigat meciul 6 al finalei cu CSM Oradea, la scorul de 70-59, tranșând duelul cu scorul de 4-2 la general. Finala mare a Ligii Naţionale a revenit după 10 ani la sistemul cel mai bun din şapte partide.

Lider la finalul sezonului regulat, CSM Oradea a început extraordinar finala Ligii Naționale, disputată în sistemul „cel mai bun din 7 meciuri”.Orădenii au câștigat primele două meciuri ale finalei cu U-BT Cluj-Napoca, 79-73 și 93-83, dar au fost răpuși de trupa lui Mihai Silvășan în următoarele 4 înfruntări.În total, la cele şase meciuri din finală au asistat 44.510 spectatori.

U BT Cluj a adunat 4-2 la general în seria cu CSM Oradea, iar scorurile meciurilor anterioare au fost: 73-79, 83-93, 80-70, 86-80, 81-62.

,,A fost o finală grea, în special că am pierdut primele două meciuri la Oradea. Trebuie să le mulțumesc din suflet băieților pentru puterea mentală de care au dat dovadă. Nu e deloc ușor să câștigi patru meciuri la rând în fața unei echipe precum CSM CSU Oradea. Le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, familiei care a fost alături de mine și bineînțeles fanilor. Sunt bucuros că am făcut fericiți atâția oameni. Acum șase ani n-aș fi zis că putem umple sala la un meci de campionat. Am reușit anul trecut în cupele europene, acum am avut un asemenea public și în Liga Națională. Este un mare pas înainte pentru baschetul clujean și românesc. Probabil că a fost cea mai grea finală pentru mine, ca antrenor.”a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania