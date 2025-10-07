Ioan Ovidiu Sabău rămâne în continuare la U Cluj. Tehnicianul de 57 de ani va merge mai departe cu „Șepcile roșii” și va continua să lupte pentru a ajunge din nou în play-off.

Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul în vârstă de 57 de ani, continuă cu U Cluj pentru a duce echipa în play-off, chiar dacă și-a anunțat decizia de a pleca de la echipă, după 1-2 la Miercurea Ciuc. Conducerea îi acordă încredere deplină „Moțului”, conform informațiilor GSP.

Sabău a avut o întrevedere cu conducerea clubului, care s-a derulat pe mai multe ore. El este unul dintre oamenii importanți ai proiectului, încă de când U a luat-o de la capăt din liga a patra. Sabău va fi pe mai departe antrenor principal la U Cluj, în ciuda discursului pe care l-a avut public la finalul eșecului cu Csikszereda (1-2).

Prima etapă care urmează pentru alb-negrii este sâmbătă, 18 octombrie, cu FC Botoșani pe teren propriu, o contracandidată certă la un loc în top 6 în această ediție.

Ioan Ovidiu Sabău a confirmat pentru GSP că va continua alături de echipa lui de suflet. Pentru câteva ore de relaxare, s-a retras azi alături în sânul familiei, după discuțiile cu oficialii echipei.