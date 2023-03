Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat că, dacă ar decide singur, ar opta pentru alegeri anticipate, pentru că 2024 este un an de „stagnare” şi este necesară o majoritate stabilă la guvernare.

„Dacă eu aş fi cel care decide singur, eu aş face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toţii, cei care formăm o majoritate, apoi trebuie să fie de acord şi preşedintele ţării, fiindcă fără el nu poţi să faci anticipate. Şi trebuie să explici în primul rând cetăţenilor. De ce aş face eu anticipate, dacă ar fi după mine? Anul 2024 este un an electoral. Se întâmplă foarte rar ca să avem toate alegerile într-un singur an – din mai, până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administraţia centrală în primul rând se va aşeza, va aştepta să vedem ce se întâmplă”, a declarat Kelemen Hunor pentru TVR Info.