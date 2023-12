UDMR vrea alegeri prezidențiale cu 90 de zile înainte de expirarea mandatului președintelui. În acest scop, a depus recent un nou proiect la Senat.

UDMR a depus recent un nou proiect la Senat. Potrivit lui, se dorește schimbarea datei alegerilor prezidențiale. Partidul vrea ca acestea să fie organizate cu 90 de zile înainte de finalizarea mandatului președintelui anterior al României. Liderul senatorilor UDMR, Cseke Atilla, a semnat în numele inițiatorilor această propunere legislativă.

„Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc cu cel mult 90 de zile anterior datei în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre”, aflăm din textul proiectului.

Potrivit parlamentarilor UDMR, rațiunea din spatele proiectului nu este doar organizarea mai rapidă a alegerilor. Aceștia își doresc și stabilirea unei perioade mai îndelungate în care se pot organiza alegerile prezidențiale.

„Inițiativa legislativă urmărește stabilirea unei perioade mai îndelungate în care se pot organiza alegerile prezidențiale raportat la termenul la care ajunge la final mandatul de președinte. Acest termen mai larg, adaugă aceștia, acordă posibilitatea pregătirii preluării mandatului de către președintele nou ales”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii susțin că acest proiect de lege ia în considerare și anumite exemple de acest fel existente la nivel internațional, similare cu propunerea românească.

„De exemplu, în Statele Unite ale Americii alegerile prezidențiale se desfășoară întotdeauna în prima zi de marți a lunii noiembrie, iar președintele este învestit în noul mandat cu data de 20 ianuarie a anului următor”, potrivit sursei citate.

UDMR susține că proiectul nu afectează mandatul președintelui în funcție, a căror durată este stabilită prin art. 83 din Constituția României. La Senat, forul legislativ inițial, a fost înregistrat proiectul UDMR, în timp ce Camera Deputaților va fi autoritatea decizională pentru această inițiativă. Însă posibilitatea ca alegerile propriu-zise să se desfășoare cu până la 90 de zile mai devreme va da temeiul legal ca primul tur al scrutinului prezidențial să poată avea loc încă din ultima decadă a lunii septembrie. Tot atunci expiră mandatele aleșilor locali întrucât alegerile locale, din 2020, au fost amânate cu trei luni din cauza epidemiei de COVID-19, astfel că, în loc de luna iunie, au avut loc pe 27 septembrie.

Cum la data veche a alegerilor locale din luna iunie nu se poate reveni întrucât nici mandatele primarilor nu pot fi scurtate sub 4 ani, rezultă că alegerile locale și cele prezidențiale, cel puțin primul tur al acestora din urmă, ar putea avea loc concomitent. Alegerile prezidențiale următoare sunt programate să aibă loc în 2024, în țara noastră. Acestea vor reprezenta o noutate, deoarece vor coincide cu alegerile parlamentare și locale în același an, un fenomen care nu s-a mai întâmplat din 2004. În plus, în 2024 vor avea loc și alegerile europarlamentare, marcând astfel prima dată în care cele patru tipuri de alegeri majore vor fi organizate în același an.