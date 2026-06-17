Introducerea pauzelor obligatorii de hidratare de către FIFA la Cupa Mondială 2026 a declanșat o adevărată polemică la nivel mondial. În timp ce forul mondial invocă protecția jucătorilor împotriva caniculei, criticii acuză interese comerciale, iar UEFA anunță ferm că nu va prelua această regulă în competițiile europene din noul sezon.

Decizie radicală în fotbalul mare. UEFA nu intenționează în acest moment să introducă pauzele de hidratare de 3 minute în fiecare repriză, așa cum se întâmplă la Cupa Mondială din 2026. Oficialii europeni rămân extrem de sceptici cu privire la această măsură, deși ea este deja implementată la turneul final aflat în plină desfășurare.

Pentru a-și justifica decizia istorică anunțată în decembrie anul trecut, FIFA a invocat argumentul prevenirii efectelor caniculei. Totuși, fanii din întreaga lume s-au întrebat dacă aceste întreruperi vor apărea și în competițiile UEFA din stagiunea următoare. Planurile de la Nyon nu merg deloc în această direcție. Conform informațiilor publicate de cotidianul L’Equipe, UEFA nu ia în calcul să adopte ideea lui Gianni Infantino, chiar dacă acest lucru ar aduce mai mult timp pentru reclame și, implicit, venituri suplimentare substanțiale.

Regulamentul UEFA este clar și permite pauze doar în condiții meteo extreme. Acestea pot fi implementate dacă delegatul de meci măsoară temperatura la finalul încălzirii, iar indicele depășește 28 de grade WBGT pentru juniori sau 32 de grade pentru seniori. În aceste cazuri excepționale, pauza poate dura între 1 minut și 30 de secunde și 3 minute, orice altă decizie fiind strict la discreția arbitrului.

Măsura celor 3 minute obligatorii aplicată de FIFA la toate meciurile de la Mondial a stârnit numeroase controverse. Criticii susțin că întreruperile sunt, de fapt, pauze comerciale mascate pentru a satisface interesele televiziunilor americane. Discuțiile au fost alimentate și de faptul că pauzele au loc inclusiv pe stadioanele dotate cu acoperiș retractabil și sisteme moderne de climatizare. Personalități uriașe din fotbal au reacționat dur. Selecționerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, a declarat că nu îi place deloc măsura și o consideră inutilă dacă vremea este bună. La rândul său, fostul internațional englez Ian Wright a fost ferm, numind regula o simplă modalitate de a introduce reclame în stil american.

În mod normal, deținătorii de drepturi TV au reguli stricte: pot lansa spoturile publicitare doar la 20 de secunde după fluierul arbitrului și trebuie să revină pe stadion cu 30 de secunde înainte de reluarea jocului. Totuși, realitatea din teren arată că regulile sunt încălcate frecvent. În timp ce unele mari televiziuni internaționale nu întrerup deloc transmisiunea sau folosesc ecranul partajat, în România,un post de televiziune folosește deja fiecare pauză de hidratare a jucătorilor pentru a difuza calupuri publicitare.