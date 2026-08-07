UEFA introduce 2 modificări majore în competițiile europene din sezonul 2026-2027. Schimbările vizează pragul de suspendare pentru cartonașele galbene și afișarea timpului de joc în prelungiri pe stadioane.

Forul fotbalistic european continuă să modernizeze regulamentul marilor competiții intercluburi. Începând cu sezonul 2026-2027, fanii și echipele din Liga Campionilor, Europa League și Conference League vor experimenta 2 modificări extrem de importante. Deciziile luate de UEFA transformă atât strategia din teren a antrenorilor, cât și experiența trăită de suporteri direct în tribune.

Prima modificare majoră adusă de forul continental vizează sistemul de sancționare a jucătorilor. Mai exact, este vorba despre pragul suspendărilor pentru cumul de cartonașe galbene în faza ligii. Până acum, fotbaliștii erau automat suspendați pentru 1 meci dacă încasau 3 cartonașe galbene. Din sezonul 2026-2027, acest regulament se relaxează. Jucătorii vor fi suspendați abia după ce acumulează 4 cartonașe galbene.

Regulamentul devine însă mult mai restrictiv după această primă barieră. Odată ispășită prima sancțiune, următoarele suspendări se vor aplica mult mai rapid, adică la fiecare 2 avertismente suplimentare. Astfel, un jucător va sta din nou în tribune la al 6-lea cartonaș galben încasat, apoi la al 8-lea, și așa mai departe, pe parcursul întregii faze principale.

Este important de menționat că această relaxare nu se aplică și în fazele preliminare. În calificări rămâne valabil vechiul sistem rigid, cu suspendare aplicată la doar 3 cartonașe galbene. Totuși, UEFA păstrează o măsură corectă pentru cluburi. Toate avertismentele primite în preliminarii se șterg definitiv după încheierea fazei de play-off. Echipele calificate încep faza ligii de la zero, fără nicio sancțiune activă în bagaj.

A 2-a mare noutate aprobată de UEFA va fi vizibilă direct pe tabelele electronice ale arenelor. Începând din noul sezon, stadioanele au permisiunea oficială de a lăsa cronometrul să ruleze și în timpul minutelor de prelungire. Până în acest moment, în competițiile europene, ceasul de pe stadion se oprea fix când se atingea minutul 90, lăsând spectatorii în totală incertitudine cu privire la timpul scurs.

Prin această măsură, fanii de pe stadion nu vor mai fi nevoiți să ghicească câte minute au trecut din momentele de prelungire dictate de arbitri. Ei vor urmări totul în timp real, pe ecran, exact așa cum se întâmplă deja în transmisiunile de la televizor sau în unele campionate interne puternice. UEFA consideră că această decizie sporește transparența pe stadion și reduce din tensiunea finalului de meci pentru toată lumea.

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