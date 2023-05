Campionatul primului eșalon de handbal feminin a ajuns la ultima etapă, iar meciurile s-au desfășurat vineri, sâmbătă și duminică. Vineri după-amiază s-au disputat primele trei partide din ultima etapă a Ligii Florilor, principala miză fiind locul 4.

Vineri după-amiază s-au disputat primele trei partide din ultima etapă a Ligii Florilor, principala miză fiind locul 4, ocupat înaintea acestei etape de Gloria Buzău. Aceasta însă a pierdut acasă în fața noii campioane, CSM București, cu scorul de 24-28 , în timp ce Dunărea Brăila s-a impus la Târgu Jiu ,cu scorul de 26-22 și a încheiat sezonul pe locul 4, având avantajul rezultatelor directe. Astfel, echipa din Brăila va juca în competițiile europene. În cel de-al treilea meci al zilei, SCM Râmnicu Vâlcea a remizat pe teren propriu cu Minaur Baia Mare, la scorul de 31 egal.

CSM București a ajuns la finalul unui sezon perfect pe plan intern. Elevele lui Adrian Vasile au cucerit Cupa României, iar în campionat au avut un parcurs aproape perfect, 25 de victorii și o singură remiză.

,,Lăsăm în spate cele 25 de victorii din 26 de etape disputate în Liga Florilor MOL, care ne-au adus al șaselea titlu de campioană, o Supercupă și o Cupă a României, pe plan intern!Am avut unul dintre cele mai bune sezoane și în EHF Champions League, chiar dacă nu am ajuns până la capăt, așa cum ne-am dorit cu toți! Dar am luptat meci de meci, repriză cu repriză și nu am cedat niciodată de bună voie!Vă mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi și celor care v-ați alăturat anul acesta! V-am simțit mereu, din tribună, din fața televizoarelor sau din străinătate! A fost încă un sezon memorabil, din care vom învăța și evolua pentru cel ce va veni! Nu ne oprim aici, vrem mai mult! ” este mesajul postat de CSM București pe pagina de socializare.