Săptămână decisivă pentru prețul benzinei și al motorinei. După o lună de așteptări, Ministerul Energiei pune presiune pe Guvern pentru adoptarea unor măsuri urgente de reducere a prețurilor la pompă. Ministrul Bogdan Ivan propune două scenarii: tăierea TVA-ului sau scăderea accizei, astfel încât banii încasați în plus de stat din cauza scumpirilor să se întoarcă la cetățeni.

Patru săptămâni. Atât a trecut de când Ministerul Energiei a propus oficial un set de măsuri pentru a stopa scumpirile carburanților, însă decizia finală a fost amânată succesiv în Coaliție. Aflat la Brăila, ministrul Bogdan Ivan a reiterat că statul nu mai poate asista pasiv la criza de la pompă. Planul este simplu: surplusul de bani încasat de Ministerul de Finanțe din TVA, în urma scumpirilor din ultima perioadă, trebuie să ajungă înapoi în buzunarele șoferilor.

Sunt două scenarii luate în calcul în acest moment. Prima variantă vizează diminuarea TVA-ului, model aplicat deja în mai multe state europene. A doua opțiune, susținută și de premierul Ilie Bolojan, este reducerea proporțională a accizei printr-un mecanism clar de compensare.

Șeful Executivului a confirmat că o ședință de lucru aplicată va avea loc în zilele următoare. Statul român caută formula prin care să suporte o parte din presiunea crizei internaționale, alături de companiile petroliere. Dacă propunerile vor fi aprobate, șoferii români ar putea vedea o scădere reală a prețului final la pompă chiar de la începutul lunii viitoare.

În timp ce la București deciziile se iau în ritm de melc, în restul țării, haosul prețurilor de la pompă împinge populația spre disperare. Impactul cel mai brutal se simte însă în agricultură: aflați în pragul lucrărilor de primăvară, fermierii români sunt, la propriu, îngropați în costuri pe care nu le mai pot susține. Pentru ei, fiecare zi de amânare a Guvernului înseamnă pierderi uriașe și riscul ca o bună parte din recolta de anul acesta să fie compromisă înainte de a fi însămânțată. Rămâne de văzut dacă măsurile promise săptămâna viitoare vor mai veni la timp pentru a salva un sector aflat deja în colaps.