În luna noiembrie, naționala României va disputa ultimele două jocuri din preliminariile CM 2026, în Bosnia și Herțegovina și la Ploiești, cu San Marino.

Echipa națională continuă lupta pentru un loc la Campionatul Mondial din vara viitoare. Preliminariile se vor încheia marți, 18 noiembrie, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, acolo unde tricolorii vor disputa ultimul meci din grupă, cu San Marino. La finalul acestei partide, putem avea motive de mare bucurie: fie obținerea locului secund, care ne-ar asigura un parcurs mai accesibil în play-off, fie chiar calificarea directă la turneul final, în funcție de rezultatele celorlalte partide din grupă. A început, dealtfel, o campanie pentru a susține tricolorii până la final. Astfel, biletele sunt disponibile din 24 octombrie. Prețul acestora este cuprins între 30 RON (peluze) și 80 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON în tribune), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

Informații despre achiziționarea biletelor:

Plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicația Tricolorii).

Ai disponibilă și o funcție prin care sistemul îți poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.

În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoțitorilor, în cazul achiziționării mai multor bilete. Vei avea apoi la dispoziție 15 minute pentru a confirma și achita comanda.

Biletele vor fi disponibile exclusiv în aplicația mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android).

După ce vei descărca aplicația și după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicație.

Din acel moment, poți păstra sau transfera biletele către însoțitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceștia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicației Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.

Accesul în stadion se va realiza prin intermediul aplicației Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.

Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din același cont.