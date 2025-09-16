Filiala Zalău a Universitatății de Vest „Vasile Goldiș” din Arad anunță că, pentru sesiunea din această toamnă, mai sunt doar câteva locuri disponibile la programul de studii Marketing.

Filiala Zalău a Universitatății de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a încheiat prima sesiune de admiteri în anul universitar 2025-2026 cu o competiție destul de strânsă

Mai sunt doar câteva locuri disponibile la programul de studii Marketing din cadrul Extensiei Zalău a Universității de Vest Vasile Goldiș-Arad.

Așadar, porțile deschise ale Almei Mater vă așteaptă în cadrul extensiei Zalău a Universității de Vest Vasile Goldiș Arad, la specializarea Marketing , pas important pentru a vă crea un viitor de succes.

Această specializare vă oferă posibilitatea de a deveni un economist de succes care își poate găsi locul , atât în instituții publice cat și în mediul privat, sau vă poate pregăti pentru a devii un bun antreprenor.

Înscrierile pentru această ultimă sesiune a anului universitar 2025=2026 se încheie în data de 21 septembrie, așadar nu ratați șansa de a studia acasă, aproape de familie, pentru a vă desăvârși formarea profesională în domeniul economic.

Cei interesați se pot adresa direct la sediul din Zalău a Universității de Vest Vasile Goldiș, situate pe str. Corneliu Coposu nr. 3.