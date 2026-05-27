Miză uriașă în fotbalul românesc la sfârșitul acestei săptămâni. FCSB s-a calificat dramatic în finala barajului pentru Conference League, după ce a învins FC Botoșani cu scorul de 4 la 3, la capătul prelungirilor. Elevii lui Gigi Becali vor întâlni rivala istorică, Dinamo București, într-un derby de totul sau nimic. În timp ce „câinii roșii” speră la o revenire istorică în Europa după 13 ani de secetă, roș-albaștrii vor să își mențină tradiția ultimelor sezoane.

Semifinala de pe Arena Națională a oferit un scenariu de film. FC Botoșani a deschis scorul și a dat o replică dârză. Pentru FCSB au marcat Joao Paulo, Dawa și Florin Tănase, în timp ce moldovenii au replicat prin dubla lui Mailat și golul lui Kovtalyuk. După 90 de minute, tabela arăta un incredibil 3 la 3.

Calificarea s-a decis abia în a doua repriză a prelungirilor, când Octavian Popescu a înscris golul izbăvitor de 4 la 3. Deși fericit pentru victorie, marcatorul Florin Tănase recunoaște că jocul echipei sale a scârțâit serios în defensivă.

„Rămânem cu calificarea, dar e clar că trebuie să arătăm altfel la meciul cu Dinamo. Dacă vom arăta la fel și vom lăsa spații, nu cred că vom avea șanse. Jocul scârțâie, asta s-a simțit. Am luat două goluri din nimic, dar e destul timp până vineri să ne refacem și să fim în cea mai bună formă.”

Marele derby Dinamo – FCSB se va disputa pe arena Arcul de Triumf. Încărcătura istorică este colosală pentru Dinamo, echipă care nu a mai bifat o prezență în cupele europene din sezonul 2012/2013, când era eliminată de Metalist Harkiv. De cealaltă parte, FCSB vine după doi ani consecutivi în care a evoluat în faza principală din Europa League.

Învingătoarea de vineri va merge în turul doi preliminar al Conference League, completând lista externă a României. Noua campioană, Universitatea Craiova, va ataca preliminariile Champions League, în timp ce Universitatea Cluj va juca în Europa League. Tot în Conference League va evolua și CFR Cluj, ocupanta locului trei.

Miza financiară și sportivă este cu atât mai presantă cu cât vacanța fotbaliștilor va fi extrem de scurtă. Noul sezon din Liga Întâi va debuta rapid, pe 18 și 19 iulie 2026, imediat după Supercupa României, programată pe 11 iulie.