O nouă eră a turismului de lux începe în vestul României, odată cu lansarea celei mai spectaculoase investiții din regiune. Pe data de 27 iunie, Complexul President își deschide oficial porțile pentru noul său proiect de 5 stele, Grand Hotel President, o locație exclusivistă concepută pentru a satisface cele mai exigente standarde internaționale. Într-un interviu acordat pentru Sălăjeanul Info, directorul general Dumitru Fechete a dezvăluit că unitatea este deja pregătită pentru primii oaspeți, iar interesul este atât de mare încât pentru această locație se fac deja rezervări timpurii.

Noua perlă a coroanei din Băile Felix, Grand Hotel President, reprezintă un proiect de anvergură care ridică standardele ospitalității românești la un nivel superior.

Inaugurarea oficială va avea loc pe data de 27 iunie, iar pregătirile au intrat în linie dreaptă.

Ideea acestui proiect spectaculos a luat naștere chiar din dorința clienților fideli ai complexului, care călătoresc des în străinătate și care își doreau să regăsească rafinamentul hotelurilor de 5 stele și pe plan local.



Deși managementul a dorit inițial să acceseze fonduri europene, lipsa unor linii de finanțare destinate proiectelor de mari dimensiuni a schimbat strategia de dezvoltare.

Pentru a nu bloca planurile, conducerea a luat decizia curajoasă de a demara construcția apelând la o combinație puternică între fondurile proprii ale grupului și un credit bancar consistent.

Rezultatul este cu adevărat impresionant și redefineste conceptul de relaxare prin servicii integrate de cazare premium, gastronomie fină și un centru wellness spa ultra-modern.

Interesul publicului este uriaș, iar platformele de rezervări sunt deja active pentru cei care doresc să testeze facilitățile de 5 stele chiar din prima zi a deschiderii, programată pentru 27 iunie.

📸 Sursa foto: Hotel President Băile Felix – Facebook