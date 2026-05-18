Bilanț important și încărcat de simbolism la Primăria Municipiului Zalău. Edilul Florin Florian a împlinit un an de când a preluat oficial conducerea administrației locale, un mandat început chiar pe 15 mai, o zi declarată la nivel internațional drept Ziua Familiei. Pentru primar, această potrivire reprezintă fundamentul activității sale, declarând în repetate rânduri că privește întreaga comunitate din Zalău ca pe o mare familie pentru care muncește zi de zi. Cu această ocazie aniversară, edilul a organizat o conferință de presă detaliată pentru a le prezenta cetățenilor principalele realizări din ultimele 12 luni.

Raportul de activitate arată un ritm alert al investițiilor și transformări vizibile la nivelul întregului oraș. Printre cele mai importante reușite din primul an se numără finalizarea unor obiective majore de infrastructură, precum eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, construcția unei creșe mari pe strada Bistriței și modernizarea drumului județean 191C. De departe, cel mai curajos proiect al echipei conduse de Florin Florian a fost campania masivă de eliberare a domeniului public. În doar un an, administrația locală a demolat un număr record de 342 de garaje și copertine provizorii. În locul acestora, primăria a amenajat sute de noi locuri de parcare moderne și a demarat realizarea pistelor de biciclete.

Planurile edilului pentru viitorul marii familii din Zalău sunt la fel de ambițioase. Au fost deja demarate proiecte de anvergură, precum amenajarea unei parcări etajate în cartierul Porolissum, modernizarea pieței agroalimentare Dumbrava Nord și construcția unei centrale fotovoltaice pentru municipiu. Pe lista proiectelor multianuale, finanțate masiv prin PNRR, se află dotarea școlilor cu echipamente moderne și regenerarea urbană a zonei CET.

Primul an sub conducerea lui Florin Florian se traduce prin șantiere majore terminate și promisiuni respectate, dovedind că pentru administrația locală, dezvoltarea Zalăului rămâne o prioritate absolută.