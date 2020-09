Inceputul acestui an scolar este o provocare atat pentru parinti si copii, cat si pentru dascali. Daca pana acum luna septembrie aducea entuziasm si bucurie, de aceasta data, frica, nesiguranta si o multime de intrebari au luat locul sentimentelor pozitive. Noile reguli menite sa ii protejeze de coronavirus pe elevi si profesori sunt destul de greu de implementat, iar inceputurile vin mereu cu provocari.

Iata trei sfaturi utile care il vor ajuta pe copilului tau sa inteleaga de ce scoala este atat de diferita acum!



Fii calm si sincer cu copilul tau

Cu siguranta i-ai explicat celui mic faptul ca, din cauza coronavirusului, au loc schimbarile din ultima perioada, inclusiv in ceea ce priveste activitatea scolara. Cu toate acestea, este posibil sa se acomodeze mai greu cu noile reguli pe care trebuie sa le respecte. Incurajeaza-l sa-si exprime toate temerile si discutati punctual despre fiecare in parte. Intreaba-l cum e la scoala si daca il poti ajuta cu ceva. Este important sa nu te rastesti la el cand te intreaba lucruri pe care deja i le-ai mai explicat. Cu siguranta a inteles, doar ca ii este mai greu sa accepte. Pe de alta parte, psihologii spun ca cei mici se adapteaza usor noilor schimbari si ca temerile mai mari sunt ale parintilor. Asadar, incearca sa nu ii transmiti stari negative.

Invata-l sa se spele corect pe maini si sa respecte normele de igiena

Cei mici nu sunt adeptii regulilor, mai ales in ceea ce priveste igiena. Cu rabdare, insa, acestia capata obiceiuri bune pe care le pastreaza si in viata de adult. Invata-ti copilul sa se spele corect pe maini si sa nu isi atinga fata in timpul orelor de curs. De asemenea, e important sa nu se joace cu masca si nici sa nu o puna la loc dupa ce a scapat-o pe jos. Ar fi indicat sa ii zici din timp ca nu este bine sa faca schimb de masti cu colegii si sa ii explici si de ce. Spune-i, de asemenea si cand ar trebui sa o schimbe.

Cumpara-i rechizite, la fel ca si in ceilalti ani, si explica-i ca nu are voie sa faca schimb de obiecte cu ceilalti colegi. Poti face cumparaturile online, alaturi de el, pentru a-l lasa sa decida singur in privinta anumitor obiecte. Gasesti pe site-urile de profil ghiozdane ergonomice si practice, unele cu roti, dar si multe alte rechizite necesare, cum ar fi caiete, instrumente de scris etc. Este important ca prichindelul sa aiba de toate si sa nu imprumute de la altii.

Pregateste-l din punct de vedere psihic si emotional

Asigura-te ca cel mic stie ce se va intampla la scoala. Explica-i punctual si incearca sa-i creezi repere. Daca este in clasa zero, de exemplu, spune-i ca dupa ce va treziti, luati micul dejun, apoi mergeti impreuna la scoala si ca, dupa cum i-ai mai zis, in nicio zi parintii nu au voie sa intre in clasa cu ei. Asigura-l ca vei reveni sa il iei acasa. In cazul copiilor de gradinita, care nu percep exact timpul, ii poti spune ca revii dupa ce se trezeste sau dupa ce mananca masa de pranz. Asa, el va sta mult mai relaxat.

Pe langa explicatiile pe care le dai copilului, este important ca tu, parintele, sa fii stapan pe situatie, sa nu te agiti, ci sa tratezi orice problema cu calm. Nu uita ca starea ta de spirit il va influenta pe cel mic. Daca tu esti bine, si el va fi!