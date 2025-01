Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a prezentat bugetul pe 2025 în coaliția de guvernare. Oficialul a precizat că vom avea un buget cumpătat, axat pe reduceri de cheltuieli și investiții în infrastructură și servicii publice.

Bugetul pentru anul 2025, prezentat de ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, se concentrează pe reducerea cheltuielilor statului și creșterea investițiilor în infrastructură, educație și sănătate. Proiectul, discutat deja în Coaliție, prevede scăderea bugetelor instituțiilor administrative, în paralel cu alocări semnificative pentru proiecte prioritare destinate dezvoltării țării.

Conform anunțului făcut de Tanczos Barna, bugetele Administrației Prezidențiale, Senatului și Camerei Deputaților vor fi diminuate în 2025. Reducerile sunt estimate astfel: Administrația Prezidențială: scădere cu 10%; Senatul: scădere cu 5%; Camera Deputaților: scădere cu 9%.

„Bugetul pe 2025 – un stat mai suplu şi investiţii masive. Am prezentat proiectul de buget în Coaliţie şi am avut primele discuţii cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli”, a subliniat ministrul Finanțelor.