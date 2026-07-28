Un eveniment rutier care se putea termina într-o adevărată tragedie a avut loc la intrarea în orașul Șimleu Silvaniei, pe drumul național 1H. Un autocamion de mari dimensiuni a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un cap de pod. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au anunțat că, din fericire, în urma impactului nu au rezultat victime omenești.

Alertă pe drumurile din județul Sălaj . O secundă de neatenție sau o defecțiune tehnică a fost la un pas de a provoca un dezastru la intrarea în orașul Șimleu Silvaniei. Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați de urgență prin apel la numărul unic 112 cu privire la producerea unui accident rutier în care a fost implicat un autovehicul de mare tonaj.

La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii Formațiunii Rutiere pentru a demara verificările și pentru a asigura zona. Din primele cercetări efectuate de agenți la locul impactului, s-a constatat că un autocamion se deplasa pe drumul național 1H, pe direcția de mers dinspre localitatea Nușfalău către Șimleu Silvaniei. La volanul mastodontului se afla un bărbat în vârstă de 63 de ani, de cetățenie maghiară. Din împrejurări care urmează să fie stabilite cu exactitate în cadrul anchetei, șoferul a pierdut complet controlul asupra direcției de deplasare, vehiculul a părăsit șoseaua și s-a izbit frontal de un cap de pod de pe marginea drumului.

Impactul a fost unul extrem de violent, provocând avarii serioase cabinei camionului. Din fericire, norocul a fost de partea conducătorului auto. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale însemnate, nicio persoană nefiind rănită. Polițiștii l-au testat pe bărbatul de 63 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ceea ce confirmă că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului, fiind luate în calcul atât oboseala la volan, cât și o posibilă defecțiune la sistemul de direcție al autocamionului.