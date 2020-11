Pe Stadio Olimpico din Roma, in seara zilei de 5 noiembrie 2020, in grupa A Europa League AS Roma a administrat CFR-ului cea mai drastica corectie in cupele europene din palmaresul lui Dan Petrescu, cu 5-0!

De remarcat ca antrenorul Fonseca de la AS Roma a folosit numeroase rezerve spunand ca schimba jucatorii dar nu si atitudinea.

Este o infrangere anuntata de imprevizibilul oracol Dan Petrescu, in fapt chiar antrenorul lui CFR Cluj. Mai multe surse clujene spun ca este total nemultumit de campania de achizitii, maniera de arbitraj si masura U 21 cu juniorul folosit in teren . In al doilea rand ar fi accelerarea ideii de a schimba situatia prin plecarea de la Cluj. S-au vehiculat idei chiar de preluare a echipei nationale lucru de care cei in drept au spus ca nu stiu nimic. Deocamdata Radoi e singurul selectioner in ciuda atacurilor generatiilor. Cutremurul produs de deschiderea scorului in min. 1 de italieni a fost asumat de Dan Petrescu la conferinta de presa motivand prezenta unui singur fundas de meserie si cei sapte accidentati. Este un punct de vedere ciudat tinand cont ca in Europa fotbalistica se marjeaza pe polivalenta in posturi doar unele tari tin la traditionalele posturi gen Brazilia, Portugalia ori tarile est europene.

Rezultatele din a treia etapa de Europa League sunt urmatoarele:

Grupa A , A S Roma- CFR Cluj 5-0, Young Boys Berna- CSKA Sofia 3-0

Clasament AS Roma7p, Young Boys4p, CFR4p, CSKA 1p.

Grupa B , Rapid Wiena- Dundalk 4-3, Arsenal- Molde 4-1.

Clasament Arsenal 9p, Molde6, Rapid Wien3, Dundalk O.

Grupa C , Slavia Praga – Nice 3-2, Hapoel B Sheva- Bayer Leverkusen 2-4

Clasament Slavia6, Leverkusen6, Nice3, Hapoel3.

Grupa D , Benfica- Rangers 3-3, Lech Poznan – Standard Liege 3-1

Clasament Rangers7, Benfica7, Lech Poznan3, Standard O.

Grupa E, PAOK- PSV Eindhoven 4-1, Omonia Nicosia- Granada 0-2

Clasament Granada7, PAOK5, PSV 3, Omonia1.

Grupa F, Rijeka- Napoli 1-2, Real Sociedat- AZ Alkmaar 1-0

Clasament AZ Alkmaar6, Napoli6, Real Sociedad6, RijekaO.

Grupa G, Leicester City- Braga 4-0, Zorya Luhansk- AEK Atena 1-4

Clasament Leicester9, Braga6, AEK Atena3, ZoryaO.

Grupa H, Celtic Glasgow- Sparta Praga 1-4, Milan- Lille 0-3

Clasament Lille7, Milan6, Sparta 3, Celtic1.

Grupa I, Sivasspor- Quarabag 2-0, Villareal- Maccabi Tel Aviv 4-0

Clasament Villareal9, Maccabi6, Sivasspor3, QuarabagO.

Grupa J, Ludogorets – Tottenham Hotspur 1-3, Antwerp- LASK Linz 0-1

Clasament Tottenham6, Antwerp6, LASK6, Ludogorets O.

Grupa K, Dinamo Zagreb- Wolfsberger 1-0, Fejenoord- CSKA Moscow3-1

Clasament Dinamo Zagreb5, Wolfsberg4, Fejenoord4, CSKA Moscova4.

Grupa L, Crvena Zveda Belgrad-Gent 2-1, Hoffenheim-Slovan Liberec5-0

Clasament Hoffenheim9, Crvena Zveda6, Liberec3, Gent O.