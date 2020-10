Calificata in etapa a 3-a a popularei competitii Cupa Romaniei , Sportul Simleu Silvaniei este in fata unui nou examen . Adversara de miercuri este o specialista a jocului inchis si apoi desfacere pe benzi spre poarta adversa.

Se incearca trecerea de acest tur pentru a se califica in etapa superioara cand poate aduce la Simleu echipe mari. Deocamdata ei trebuie sa se autodepaseasca in meciul de pe teren propriu cu CSC Sanmartin , colega de serie 10 in Liga 3, pe teren propriu, miercuri 7 oct. 2020 de la ora 14,30.

Cu CSC Sanmartin s-au intalnit si in prima etapa de campionat, scor 2-2 la Simleu. Celelalte jocuri sunt urmatoarele.

Program Cupa României

Gloria Lunca Teuz Cermei – Soimii Lipova

Ghiroda si Giarmata Vii- CSC Dumbravita

Unirea 1924 Alba Iulia- Viitorul Selimbar

CSM Alexandria- CSM Slatina

SC Popesti Leordeni – Progresul 1944 Spartac

AFC Odorheiu Secuiesc – AFC Cszikszereda M. Ciuc

CS Minaur Baia Mare- AFC Recea

Sportul Simleu Silvaniei- CSC Sanmartin

Univ Craiova 1948- CSM Resita

Viitorul Daesti- ACS Vedita Colonesti

CS Afumati- Concordia Chiajna

AS FC Puciosa- ACS SR Municipal Brasov

Somuz Falticeni- Foresta Suceava

Ceahlaul Piatra Neamt- Aerostar Bacau

Husana Husi- Stiinta Miroslava

Metalul Buzau- CSM Focsani

Dacia Braila – CS Faurei

Mostistea Ulmu-Unirea Slobozia

Axiopolis Cernavoda- Agricola Borcea

ACS Filiasi- Pandurii Lignitul Tg. Jiu

Unirea Dej- U Cluj