Circulația pe sectorul de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș este programată să fie deschisă oficial la 1 Decembrie 2026. Tronsonul de 26 de kilometri de pe Autostrada Transilvania, aflat la limita județelor Sălaj și Bihor, se află în etapa finală a lucrărilor. Constructorul se concentrează pe ultimele detalii tehnice, marcând închiderea unui capitol lung de 22 de ani pe acest șantier.

Sectorul de autostradă dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș, cu o lungime de 26 de kilometri, intră în faza finală de execuție înaintea inaugurării. Autoritățile de la nivel central programează deschiderea oficială a traficului pentru date de 1 Decembrie 2026, cu ocazia Zilei Naționale a României. O mare parte a lucrărilor de asfaltare este deja complet finalizată, iar echipele constructorului Erbașu se concentrează în prezent pe ultimele intervenții rămase pe traseu.

Muncitorii mai au de executat lucrări complexe în câteva puncte strategice din punct de vedere tehnic. Printre acestea se vor număra montarea și finisarea ultimelor două pasaje peste autostradă, realizarea umpluturilor masive cu pământ și așternerea ultimului strat de asfalt. O atenție deosebită este acordată zonei din apropierea localității Suplacu de Barcău, acolo unde traseul traversează un fost câmp de sonde petroliere. De asemenea, constructorii derulează intervenții specifice în imediata vecinătate a viaductului de 1,8 kilometri, o structură masivă ridicată peste lacul de acumulare din zonă.

Conform datelor oficiale, stratul final de uzură este deja așternut pe 20 dintre cei 26 de kilometri ai acestui sector. Stadiul fizic general a depășit pragul de 90%, plasând întregul șantier în ultima etapă tehnică dinaintea recepției. Secretarul de stat Horațiu Cosma a precizat că termenul urmărit pentru inaugurare va fi respectat de către constructor.

Acest proiect pune capăt unui istoric extrem de lung și anevoios, marcat de contract reziliate, modificări succesive de constructori și proceduri birocratice reluate de-a lungul anilor. Compania american Bechtel a fost cea a începutului lucrărilor inițiale, dar proiectul a fost abandonat și a trecut prin multe perioade de blocaj, reluarea activității în toamna anului 2023, când șantierul a fost preluat de noul constructor. Un simbol al acestor amânări a rămas viaductul uriaș de la Suplacu de Barcău, lăsat nefinalizat timp de două decenii.

Pentru ca șoferii să poată circula fără nicio întrerupere din zona Transilvaniei până la granița cu Ungaria, va mai fi necesară finalizarea lotului vecin, Chiribiș – Biharia, lung de 28,5 kilometri. În prezent, în județul Bihor sunt deschiși circulației 5,35 kilometri dintre Biharia și Borș II, secțiunea care asigură legătura directă cu autostrada M4 din țara vecină. Conectarea tuturor acestor tronsoane va permite realizarea unui coridor rutier continuu de mare viteză pe Autostrada A3.

Sursa foto : Facebook -Asociația Pro Infrastructură