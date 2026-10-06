Stațiunea Băile Felix trece într-o nouă eră a turismului premium prin Grand Hotel President, primul complex de 5 stele din cadrul renumitului trust hotelier. Proiectul dezvăluie un standard impresionant al ospitalității, definit prin eleganță arhitecturală, facilități de top și servicii impecabile, concepute să redefinească experiența de vacanță a oaspeților dornici de rafinament absolut.

Peisajul turistic autohton s-a îmbogățit cu o destinație de elită, odată cu deschiderea oficială a complexului de 5 stele Grand Hotel President din Băile Felix. Evenimentul de inaugurare a reunit numeroși invitați, oficialități și specialiști din domeniu, toți fiind impresionați de saltul calitativ remarcabil pe care această investiție îl aduce pentru întreaga stațiune. Noul complex reprezintă un răspuns direct la cererea tot mai mare pentru servicii de lux, plasând regiunea pe harta turismului internațional de top.

Atmosfera fascinantă a confirmat atenția deosebită pentru detalii a dezvoltatorilor. Încă de la intrare, oaspeții sunt întâmpinați de un lobby monumental, unde designul interior modern se îmbină perfect cu finisajele din marmură și elementele decorative premium. Dincolo de estetica spectaculoasă, elementul central care atrage cele mai multe aprecieri este nivelul impecabil al serviciilor puse la dispoziție. De la recepția caldă și profesionistă, până la personalul dedicat din zona de restaurant, fiecare interacțiune reflectă standardul riguros al excelenței de 5 stele.

Gastronomia reprezintă un alt punct forte, promovat intens în cadrul complexului. Restaurantul hotelului propune o călătorie culinară de tip fine dining, unde preparatele gourmet sunt realizate de chefi experimentați și servite cu un plating impecabil. În completare, barul din zona de lobby oferă un spațiu rafinat pentru relaxare sau întâlniri de afaceri, beneficiind de o selecție fină de băuturi internaționale.

Confortul oferit în camere și suite completează experiența exclusivistă. Spațiile de cazare sunt dotate cu tehnologie de ultimă generație, mobilier elegant și izolare fonică de înaltă performanță, asigurând oaspeților intimitate și relaxare deplină. Deși complexul se află încă în faza de finalizare cu ultimele apartamente premium și cu spectaculoasa piscină infinity de la ultimul nivel, serviciile curente de cazare, alimentație și wellness interior funcționează deja la capacitate maximă. Această lansare marchează o etapă istorică pentru trustul hotelier President, demonstrând că eleganța și calitatea pot atinge standarde internaționale chiar în inima uneia dintre cele mai apreciate stațiuni balneare din România.