A apărut un nou volum la Editura „Caiete Silvane”: „Eu şi el. Podcast provocat de Lucian Domşa” de Pr. Dr. Florin Moldovan.

„«Eu şi el» este o discuţie dintre un prezent şi un absent. Dar care realitate personală, odată adusă la viaţă de voia perfecţiunii, mai poate absenta vreodată, mai poate fi «el»? Cel care nu mai are umbră? Cel căruia îi lipseşte cuvântul, fapta, gândul. Toate rămân în urmă, pentru că în faţă este vederea, ştiinţa, deplinătatea. Aşa numesc această scriere, pe care nu am dorit-o, dar care mi s-a impus cu dragoste. Orice operă literară scrisă frumos, ipotetic, imaginativ, cu personaje propuse unui scenariu surprinzător are toate şansele să fie citită unanim, mai presus de convingeri personale. Ea poate fi pusă, în primul rând, la temelia formării sentimentale a unui om. Dar o carte scrisă de un preot, care rememorează discuţii intense de-a lungul unui an întreg cu scriitorul Lucian Domşa (1974-2023), o carte care punctează etapele genealogiei faptelor sfinte, ale apariţiei conceptelor eterne rememorate alături de domnia sa, astăzi, pentru mine este o datorie de onoare”, precizează autorul.