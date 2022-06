Proiectul de lege iniţiat de deputatul liberal arădean Glad Varga, care vizează amplasarea de surse de energie verde pe terenurile extravilane, pășuni, teren arabil, vii și livezi, a fost adoptat de Camera Deputaţilor cu 232 de voturi „pentru”. Camera Deputaţilor este for decisional.

Proiectul de lege inițiat de liberali , care vizează amplasarea de panouri fotovoltaice pe terenurile extravilane, a fost adoptat de Camera Deputaților cu un număr de 232 voturi pentru. În acest caz, forma finală a legii urmează să fie transmisă spre promulgare preşedintelui României, Klaus Iohannis, care o poate promulga sau retrimite Parlamentului.

„Astfel, pe terenurile agricole de clasa III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate obiective de investiţie specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacităţi de producţie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafaţă de maximum 50 hectare”, a declarat deputatul liberal Glad Varga, vicepreşedinte al Comisiei pentru antreprenoriat şi turism şi membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, printr-un comunicat .

Acesta susţine că modificările adoptate vin în întâmpinarea unei nevoi reale pentru obiectivele și cerințele PNRR, având în vedere că România trebuie să depună propuneri de investiţii în acest domeniu pentru a obţine sprijin din Fondul pentru Modernizare în domeniul producerii de energie electrică din resurse regenerabile.

„În felul acesta, putem beneficia pe deplin de oportunităţile pe care ni le oferă PNRR şi Fondul pentru Modernizare în domeniul producerii de energie electrică din resurse regenerabile şi sper că vor exista finanţări suficiente pentru a realiza capacităţile de producţie de peste 18.000 MW, care sunt în lucru la Transelectrica. Consider că adoptarea proiectului de lege este un pas extrem de important în dinamica energetică actuală şi sper că va contribui la scăderea preţului energiei electrice pentru cetăţeni”, a mai spus deputatul liberal.

Legea pentru înființarea parcurilor fotovoltaice pe terenurile agricole de peste 10 hectare, a fost aprobată de Senatul României in februarie 2022, însă acum mai are doar un pas mic până la punerea în aplicare .Ca să intre în vigoare, proiectul are nevoie și de promulgarea președintelui Klaus Iohannis, după care urmează publicarea în Monitorul Oficial.