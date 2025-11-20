Papa Leon l-a numit pe monseniorul Mihăiță Blaj în funcția de subsecretar al Secției pentru Raporturile cu Statele și Organizațiile Internaționale din cadrul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun. Până acum, Blaj a activat ca și consilier de nunțiatură în aceeași structură.

Este pentru prima dată când un român ocupă funcția de subsecretar al Secției pentru Raporturile cu Statele și Organizațiile Internaționale din cadrul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun. Potrivit Ambasadei României la Vatican, este cel mai înalt post diplomatic ocupat vreodată de un român la Vatican.

Mihăiță Blaj este preot și diplomat, s-a născut în județul Neamț și are 47 de ani. A lucrat în Nunțiaturile Apostolice din Ecuador, Georgia și Ciad și din 2012 lucrează în Serviciul Diplomatic al Sfântului Scaun.

Originar din Gherăiești, județul Neamț, născut la 7 octombrie 1978, monseniorul Blaj a fost sfințit preot în 2004 pentru Dieceza de Iași.

Este doctor în teologie și face parte din Serviciul diplomatic al Sfântului Scaun din 2012, notează Vatican News.

Din ianuarie 2022 activează în cadrul Secției pentru Raporturile cu Statele și Organizațiile Internaționale.

Noul oficial român al Vaticanului vorbește limbile italiană, franceză, engleză, spaniolă și germană.

Monseniorul Mihăiță Blaj va coordona relațiile cu statele și organizațiile internaționale în cadrul diplomației Vaticanului.