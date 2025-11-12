Un tânăr de 28 de ani care se deplasa din direcția Bucium spre Zalău, a lovit un autoturism staționat pe marginea parții carosabile, un stâlp și gardul unui imobil. Acesta avea dreptul de a conduce anulat.
Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unui accident rutier produs, în urma căruia conducătorul auto vinovat, s-a autoaccidentat.
”La data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 18.50, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat prin apelul unic de urgență 112, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Treznea.
La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sălaj, iar din primele verificări efectuate a rezultat că un tânăr de 28 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 108R, din direcția Bucium spre Zalău, a lovit un autoturism staționat pe marginea parții carosabile, un stâlp și gardul unui imobil.
În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a suferit leziuni, fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.
Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul avea dreptul de a conduce anulat.
Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj continuă cercetările.”
Faci un comentariu sau dai un răspuns?