Un tânăr de 28 de ani care se deplasa din direcția Bucium spre Zalău, a lovit un autoturism staționat pe marginea parții carosabile, un stâlp și gardul unui imobil. Acesta avea dreptul de a conduce anulat.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unui accident rutier produs, în urma căruia conducătorul auto vinovat, s-a autoaccidentat.