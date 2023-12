Un tânăr bănuit că ar fi sustras un autoturism în scop de folosință, l-ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului și pe care ulterior l-ar fi avariat, a fost depistat în trafic și reținut de polițiștii sălăjeni.

Un caz halucinant a fost depistat de polițiștii sălăjeni în trafic. Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a transmis printr-un comunicat situația cu care polițiștii sălăjeni s-au confruntat:

”Miercuri, 13 decembrie a.c., la ora 05.35, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au fost sesizați în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj prin S.N.U.A.U. 112 de la un bărbat din localitatea Huedin, județul Cluj, cu privire la faptul că, în intervalul orar 04.00 – 05.30, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul pe care îl lăsase neasigurat, cu cheia în contact, parcat în fața unui imobil din localitatea Tetișu, județul Sălaj.

Polițiștii din Sânmihaiu Almașului s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au depistat pe drumul comunal 67, în localitatea sălăjeană Fildu de Jos, autoturismul sustras, iar în urma verificărilor efectuate, au identificat persoana bănuită că ar fi sustras autoturismul ca fiind un tânăr de 17 ani, din localitatea Huedin, județul Cluj, care, la data de 13 decembrie a.c., după ce ar fi condus autoturismul pe D.N. 1 G, pe o distanță de câțiva kilometri, într-o curbă spre stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției, ar fi pătruns fără drept în șanțul de pe partea dreaptă a direcției sale de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din lemn, avariind autoturismul în partea din față.

În urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma administrării probatoriului în cauză, polițiștii sălăjeni l-au reținut pe tânărul de 17 ani, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.”