Veste de ultimă oră pentru miile de sălăjeni care au investit în panouri fotovoltaice! Curtea Constituțională a dat undă verde modificărilor aduse Legii Energiei, respingând obiecția de neconstituționalitate formulată chiar de Președintele României, Nicușor Dan. Decizia confirmă noile reguli privind compensarea energiei livrate în rețea și clarifică responsabilitățile tehnice ale celor care își produc singuri electricitatea. Hotărârea CCR este definitivă, ceea ce înseamnă că legea se întoarce acum la Palatul Cotroceni pentru a fi promulgată de șeful statului.

Miezul disputei juridice tranșate de judecătorii constituționali a vizat modul în care prosumatorii sunt recompensați pentru energia pe care o injectează în sistemul național. Legea reglementează acum clar dreptul la compensarea cantitativă, dar și financiară, un aspect esențial pentru recuperarea investițiilor în sistemele solare.

Un punct cheie al deciziei a fost alinierea legislației românești la normele europene. Astfel, pragul de la care prosumatorii devin responsabili pentru echilibrarea rețelei a fost stabilit la 400 de kW, conform regulamentelor Uniunii Europene, eliminându-se pragul de 900 de kW criticat de Președintele Nicușor Dan în cererea sa de reexaminare. Curtea a constatat că Parlamentul a respectat limitele și a adaptat textul legii conform solicitărilor oficiale. Odată promulgată, noua lege va oferi cadrul juridic necesar într-un moment în care tot mai mulți locuitori ai județului Sălaj aleg independența energetică.

Această decizie oferă predictibilitatea mult așteptată pe piața energiei, specialiștii estimând că numărul prosumatorilor din județul nostru va continua să crească, având acum garanția unui cadru legal stabil și conform cu standardele europene de compensare a surplusului de electricitate.