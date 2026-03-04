Primele de carieră didactică pentru profesorii din România au primit undă verde de la Comisia Europeană, însă cu reguli mai stricte decât cele prevăzute inițial de Guvern.

Noua formulă pentru primele de carieră didactică impune direcționarea majorității fondurilor către cursuri de formare profesională. 220 de mii de cadre didactice vor primi câte 1.500 de lei din fonduri europene, spune vicepreședinta Comsiei Europene, Roxana Mânzatu. Potrivit acesteia, Comisia Europeană a aprobat relocarea a 65 de milioane de euro în cadrul programului Educației și Ocupare, iar banii pot fi utilizați pentru plata acestor prime anuale.

,,220.000 de profesioniști din educație vor primi câte 1.500 de lei din fonduri europene Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 1.500 de lei per persoană, sub formă de voucher. Măsura este posibilă după ce am aprobat o realocare de 65 de milioane de euro în cadrul Programului Educație și Ocupare, finanțat prin Fondul Social European Plus. Cum pot fi utilizate voucherele: -minimum 65% din sumă trebuie alocată participării la cursuri de formare profesională, stabilite de Ministerul Educației și Cercetării; -pentru achiziționarea de cărți și materiale de specialitate; -pentru alte cheltuieli necesare desfășurării activităților educaționale, direct legate de procesul de predare. Uniunea Europeană investește în calitatea educației. Pentru a face față transformărilor rapide din societate, este esențial să ne asigurăm că profesorii care formează generațiile viitoare au acces la resurse moderne și competențe actualizate”, a anunțat pe pagina sa de socializare, Roxana Mânzatu

Numărul beneficiarilor a fost redus însă de la 267.000 la 220.000 de cadre didactice și cel puțin din 65 la sută din sumă trebuie alocată cursurilor de formarea profesională stabilite de Ministerul Educației. Restul sumei poate fi cheltuită pentru achiziționare de cărți și materiale necesare predării.

Potrivit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, fără modificarea cadrului legislativ, decontarea fondurilor europene nu ar putea fi realizată.

Reprezentanții MIPE au anunțat că, în primul trimestru al anului 2026, va fi elaborat un proiect de modificare a OUG 58/2023, astfel încât actul normativ să includă noile condiții privind eligibilitatea cheltuielilor și utilizarea voucherelor.

În prezent, proiectul de modificare nu se află în transparență decizională.

Conform formei inițiale a OUG 58/2023, prima de 1.500 de lei urma să fie acordată anual cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, începând cu luna octombrie, iar banii puteau fi utilizați cu mai multă flexibilitate – pentru cursuri de formare, echipamente IT, aplicații educaționale sau alte nevoi profesionale.

Ulterior, MIPE a explicat că varianta inițială nu a fost acceptată de Comisia Europeană, care a solicitat condiționarea strictă a cheltuielilor și orientarea majoritară a sumelor către formarea profesională continuă.

Noua decizie marchează, astfel, un compromis între autoritățile române și Comisia Europeană, cu accent clar pe investiția în competențele profesorilor.