România găzduiește între 6 și 16 iulie un eveniment sportiv major, Women Under 19 EHF Euro 2023, la Pitești și la Mioveni. Pentru prima oară în ultimii 23 de ani, România organizează un turneu final de handbal feminin, este vorba de campionatul european de tineret (U-19), care se va disputa la Pitești și Mioveni.

Un eveniment sportiv major, Women Under 19 EHF Euro 2023,este găzduit pentru prima oară în ultimii 23 de ani, în România. Turneul final are un logo, realizat în România, de graficieni români, logo care va fi prezent în toate sălile, dar și în social media și în comunicatele de presă emise cu ocazia acestui turneu. Logo-ul are câteva elemente distinctive, pornind de la grafica EHF pentru numele turneului (W19), până la jucătoarea de handbal – simbol al competiției – dar și o minge stilizată, colorată în culorile roșu, galben și albastru.

Naționala României joacă la Pitești Arena, de la 19:45, în grupa B, cu Islanda în 6 iulie, cu Portugalia în 7 iulie și Germania în 9 iulie. Conducerea FRH a desemnat-o în funcția de antrenor principal pe Simona Maior-Pașca, ea fiind secondată de două legende ale handbalului românesc: Luminița Huțupan (antrenor cu portarii) și Valentina Ardean-Elisei ( antrenor secund ).

„Avem o echipă cu jucătoare minunate. Obiectivul nostru este de a reuși să jucăm un handbal modern, plăcut publicului și realizând acest lucru sunt sigură că vom obține și rezultate bune”, a declarat antrenoarea principală Simona Maior Pașca. „Nu știu dacă la un turneu final putem vorbi de favorite clare. La vârsta asta, sportivele sunt imprevizibile. Cred totuși că vor câștiga echipele mai puternice mental”, consideră Maior Pașca.

În celelalte grupe vor evolua echipele naționale ale Cehiei, Croației, Danemarcei, Elveției, Franței, Macedoniei de Nord, Muntenegrului, Norvegiei, Olandei, Serbiei, Suediei și Ungariei.

România are în palmares două titluri europene la acestă categorie de vârstă, în 1998 şi 2000, precum şi o medalie de bronz în 2007. La ediția din 2021, România a ajuns pe locul 5.

“Să ne susținem campioanele: începe Europeanul de Handbal Feminin Under 19 – EHF EURO W19 2023! Sunt bucuros ca am reușit impreuna sa aduce la Pitesti handbalul european. Îmi doresc foarte mult sa avem cat mai mulți pitesteni iubitori ai handbalului prezenti in sala și voi incerca și eu sa fiu prezent la cât mai multe meciuri. Hai Romania!“, a transmis primarul Pitestiului, Cristian Gentea, in cadrul conferintei de presa premergatoare competitiei sportive.

Înaintea debutului la EURO România a câștigat Trofeul Carpați Niro U19. Competiția s-a jucat în weekend la Pitești Arena. România a câștigat duminică al treilea meci la Trofeul Carpați NIRO U19 și cucerește trofeul, după 36-35, cu Elveția. Tricolorele au moralul bun, după succesele cu Macedonia de Nord (35-29) și Serbia (33-21).

Prețul biletului cu acces general la cele 4 meciuri pe zi în Pitești Arena este de 30 lei/zi, la semifinale și finale, 50 de lei, iar al abonamentelor valabile pe durata întregului eveniment, în Pitești Arena și Sala Sporturilor din Mioveni, este de 150 lei.