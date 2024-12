România a fost învinsă de Ungaria, cu scorul de 29-37, într-un meci contând pentru semifinalele Campionatului European de handbal feminin 2024.

Ultimul meci al României la Euro 2024 este programat marți, de la ora 16:30, contra Poloniei. Miza va fi o clasare între primele 10 naționale ale Europei.

Selecționerul Florentin Pera (45 de ani) crede că naționala maghiară ar trebui să fie un model pentru „tricolore”.

Naționala maghiară este formată pe scheletul grupului care câștiga în 2018 titlul mondial la junioare. Inclusiv selecționerul de atunci, Vladimir Golovin, a fost promovat la prima reprezentativă.

„Ungaria e un exemplu foarte bun. Și noi ar trebui să îl urmăm. Nicio echipă nu poate deveni medaliată peste noapte. Noi avem una dintre cele mai tinere echipe, peste 50% dintre jucătoare schimbate. Eu zic că am arătat că avem potențial, avem calitate. S-a simțit și faptul că unele jucătoare nu au minute la club. E greu să duci un ritm de asemenea intensitate până la final. Am arătat că se poate forma o echipă competitivă. Lucrurile trebuie luate pas cu pas. Da, Ungaria e un exemplu!”, a transmis Florentin Pera.

„Diferența cred că s-a făcut în prima repriză. Am ratat mult prea mult pentru un joc în fața unei echipe ca Ungaria. Era clar favorită, venea după 5 victorii, juca pe teren propriu. Noi trebuie să fim mai concentrați la finalizare.

Cred că am ratat nu mai puțin de 10 situații în prima repriză, am avut 7 metri, foarte multe în extrema dreaptă. Nu punem doar pe seama ratărilor, dar puteam intra cu alt scor la pauză dacă eram un mic mai atenți.

Am mai întors meciuri de la 5 goluri, dar n-a fost să fie. Ungaria e o echipă foarte valoroasă. E o echipă completă pe toate posturile. Eu sunt mulțumit că nu am cedat, am încercat să ne apropiem. Cred că am avut destul de multe limite. Cred că în repriza secundă s-a simțit puțin și oboseala, am pierdut multe dueluri în apărare”, a mai spus Florentin Pera, imediat după eșecul cu Ungaria.