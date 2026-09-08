Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din învățământul preuniversitar de stat, conform unui nou proiect de modificare a legii educației. Inițiativa legislativă a primit recent aviz favorabil din partea Comisiei pentru Administrație Publică din Senat, însă documentul trebuie să continue în Parlamentul înainte de a intra oficial în vigoare.

Sistemul de învățământ de stat din România ar putea trece printr-o schimbare majoră în perioada următoare. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din învățământul preuniversitar de stat, potrivit unui proiect de lege depus inițial la Senat pe date de 26 iulie. Inițiativa legislativă, propusă de un grup de parlamentari PSD, vizează modificarea actualei Legi a învățământului preuniversitar, numărul 198 din 2023, cu scopul de a introduce o ținută școlară unică la nivel național.

În prezent, cadrul legal oferă autonomie totală școlilor, fiecare unitate de învățământ având libertatea de a decide, prin Consiliul de Administrație, dacă introduceți sau nu o uniformă pentru elevii săi. Noua propunere legislativă dorește să elimine această opțiune și să generalizeze obligativitatea ținutei unice. Proiectul a parcurs deja etape important și a trecut prin mai multe comisii parlamentare, cel mai recent aviz favorabil fiind acordat de Comisia pentru Administrație Publică a Senatului. Cu toate acestea, este important de menționat că uniforma nu a devenit încă obligatorie, proiectul trebuind să parcurgă întregul traseu procedural și să fie adoptat oficial pentru a produce efecte juridice.

Principalul argument adus de inițiatori în sprijinul acestui lucru este de natură socială, urmărindu-se reduce diferențele vizibile dintre elevi în funcție de situația financiară a familiilor din care provin. Pe de altă parte, o problemă majoră ridicată în spațiul public este legată de costurile pe care părinții ar trebui să le suporte. Proiectul de lege nu stabilește o obligație generală pentru primării de a suporta costurile hainelor pentru toți elevii, ci doar permite finanțarea acestora din bugetele locale, în funcție de posibilități fiecărei comunități. Totuși, textul prevede o excepție importantă pentru copiii din familii vulnerabile și medii defavorizate, care ar urma să primească un kit de bază gratuit sau subvenționat. Astfel, legea nu garantează că fiecare elev din sistemul public va primi automat sau uniformă gratuită.

O noutate absolută adusă de proiect o introducerea unor sancțiuni severe pentru nerespectarea regulilor, însă acestea nu vor viza direct pe elevi, ci unități de învățământ. Școlile care nu vor impune sau nu vor respecta obligațiile privind ținuta școlară riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, sancțiuni ce ar putea fi aplicate de Poliția Locală. Toate aceste amenzi și reguli stricte vor deveni realitate doar dacă proiectul va fi votat definitiv de Parlament și va fi promulgat.