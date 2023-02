Consolidarea clădirilor unităţilor de învăţământ este prioritatea zero în perioada imediat următoare. Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bodea avut o videoconferinţă cu prefecţii, organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cu participarea miniştrilor Educaţiei, Ligia Deca, şi Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

Consolidarea clădirilor unităţilor de învăţământ constituie prioritatea zero în perioada imediat următoare, a afirmat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, după o videoconferinţă cu prefecţii, organizată la sediul MAI, cu participarea miniştrilor Educaţiei, Ligia Deca, şi Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

„Preocuparea pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru protecţia comunităţilor reprezintă o prioritate guvernamentală, de aceea modul de acţiune pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să fie unitar şi coerent. Consolidarea clădirilor cu risc seismic prin intermediul programului naţional derulat de către MDLPA, cu finanţare din PNRR şi din alte surse, are nevoie de o abordare integrată. Iar, în cadrul acestui program, consolidarea clădirilor unităţilor de învăţământ constituie prioritatea zero în perioada imediat următoare. În acest context, efortul comun pentru concretizarea acestor deziderate presupune o bună colaborare între palierul local şi cel central, iar prefecţii au un rol esenţial în a asigura colaborarea şi comunicarea între verigile acestui lanţ de acţiune, în vederea accelerării implementării acestor investiţii”, a transmis Nicolae Lucian Bode.

La reuniunea de la Ministerului Afacerilor Interne au mai participat preşedinţii de Consilii judeţene, reprezentanţi ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii pe zona de ordine şi siguranţă publică şi situaţii de urgenţă, precum şi ai Inspectoratelor şcolare şi Inspectoratelor în construcţii.

Nicolae Lucian Bode a subliniat că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, acoperă o paletă largă de problematici.

„Acţiunile noastre în perioada următoare se vor concentra atât pe zona de protecţie civilă, mai ales că intrăm în săptămâna dedicată protecţiei civile în perioada 25 februarie – 4 martie, iar calendarul de acţiuni vizează organizarea în teritoriu a cât mai multor activităţi de instruire şi pregătire a populaţiei, cât şi pe zona de ordine şi siguranţă publică unde avem în continuare de gestionat tematici cu greutate şi impact major în societate”

Potrivit acestuia, siguranţa şcolară reclamă o prezenţă sporită a forţelor de ordine în proximitatea unităţilor de învăţământ, dar şi intensificarea acţiunilor informativ-preventive cu rol în conştientizarea şi diminuarea riscului implicării sau expunerii elevilor la situaţii care le pot pune viaţa în pericol.

„Obiectivul comun de creştere a gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice – astfel încât procesul educaţional să se desfăşoare în condiţii optime – poate fi atins prin acţiuni în sistem integrat la nivel local, unde trebuie analizate toate situaţiile particulare pentru a putea acţiona în consecinţă”, a arătat ministrul Afacerilor Interne.