Universitatea Cluj este nevoită să renunțe la propriul stadion pentru debutul pe teren propriu în noua campanie din Europa League. Cluj Arena va fi ocupată cu pregătirile pentru festivalul Untold, astfel că oficialii clubului au fost obligați să mute partida în alt județ.

Probleme majore de organizare pentru Universitatea Cluj înaintea debutului în cupele europene. Ardelenii nu vor putea disputa pe teren propriu prima manșă din turul 2 preliminar al Europa League. Stadionul Cluj Arena este complet blocat de lucrările de amenajare pentru festivalul Untold. Din acest motiv, meciul de acasă a fost mutat pe Sepsi OSK Arena din Sfântu Gheorghe. Confruntarea extrem de importantă pentru fotbalul românesc este programată joi, 23 iulie, de la ora 20:00.

Conducerea clubului clujean a făcut eforturi uriașe pentru a evita această mutare și a negociat intens cu organizatorii festivalului. Oficialii echipei au propus chiar devansarea partidei cu 1 zi, pentru data de 22 iulie, meciul urmând să se joace în paralel cu pregătirile pentru evenimentul muzical. Din păcate, discuțiile nu au avut rezultatul dorit, iar varianta a picat definitiv. Într-un comunicat oficial, clubul le-a mulțumit celor de la Sepsi OSK pentru sprijinul total oferit în găzduirea acestui joc de foc. Elevii antrenați de Cristiano Bergodi vor fi nevoiți să joace la aproape 300 de kilometri distanță de casă, iar conducerea mizează pe faptul că fanii înfocați vor face deplasarea pentru a-și susține favoriții în tentativa de a obține o calificare istorică.

Sursa foto: Facebook