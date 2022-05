Hermannstadt câștigă meciul cu U Cluj și este aproape de promovarea în Liga 1. Cu un punct obținut în ultima etapă, cu CSA Steaua, sibienii sunt siguri de locul doi. De partea cealaltă, U Cluj a coborât pe locul trei și are nevoie de un succes la Chiajna, dar și de o victoria a Stelei pentru a promova direct.

Victorie extrem de importantă a lui Hermannstadt pe Cluj Arena, în etapa a noua din play-off-ul Ligii 2. Sibienii s-au impus cu 2-1 în fața lui „U” Cluj și speră la promovarea directă, care se va decide în ultima etapă.

Hermannstadt a descis scorul în minutul 14, prin Paraschiv, cu o lovitură de cap, după o fază la care defensiva ardelenilor a „dormit”.

U Cluj a dat replica, iar șutul puternic al lui Pîrvulescu a fost deviat de Pantea în afara terenului.

În repriza secundă, echipa lui Măldărășanu nu s-a lăsat intimidată și a ratat o ocazie prin Bejan, iar apoi, în minutul 67, Alhassan a făcut 2-0.

În minutul 71, clujenii au redus diferența prin Florin Ilie, dar echipa lui Erik Lincar nu a mai avut forța să egaleze.

U Cluj – Hermannstadt s-a terminat 1-2, iar sibienii au făcut schimb de locuri cu „U” și au urcat pe 2. Astfel, cele două echipe află în ultima etapă care dintre ele va promova direct și care va juca barajul cu Dinamo.

Sibienii au nevoie de un singur punct cu CSA Steaua.

Daniel Paraschiv (14’) și Baba Alhassan (67’) au înscris pentru Hermannstadt. Singura reușită a gazdelor i-a aparținut lui Florin Ilie (71’).

„Șepcile roșii” ocupă locul trei în clasament și riscă să rateze promovarea directă în Liga 1. În ultima etapă, FC Hermannstadt are nevoie un rezultat de egalitate cu CSA Steaua pentru a promova. „U” Cluj este obligată să câștige meciul cu Concordia Chiajna.

La finalul partidei, antrenorul echipei clujene, Erik Lincar, a declarat că jucătorii săi au cedat presiunii privind promovarea în Liga 1.

„Din păcate, am fost sub presiunea rezultatului. Le mulțumesc oamenilor care au asistat la joc, ne-au încurajat extraordinar. Păcat de acea neatenție de la lovitura liberă din lateral. Din păcate, la nivelul ăsta se întâmplă când ai o greșeală de poziționare la o fază fixă.

Am încercat, am pus presiune, dar din păcate n-am fost deloc inspirați în fața porții. Rămâne jocul de la Chiajna, trebuie să credem în continuare, să câștigăm la Chiajna. Dacă nu reușim să ne calificăm direct, rămâne jocul de baraj, cu cei de la Dinamo bănuiesc.

Cred că am avut un penalty pe final de joc, dar n-o să mă leg de arbitraj. E clar că jucătorii au fost sub presiune, dar mi-aș fi dorit mai multă încredere de la ei. Sunt trist, dar trebuie să mergem mai departe și să avem încredere până la final”, a spus Erik Lincar.