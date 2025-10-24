Universitatea Craiova și Noah au remizat pe stadionul „Ion Oblemenco”, la scorul de 1-1, în etapa a doua din grupa unică de Conference League.

Universitatea Craiova au deschis scorul , în partida cu Noah, în minutul 38, dar armenii au reușit să scoată un punct din această deplasare, după golul venit în minutul 73.

Noah, club care își trage numele din povestea biblică a lui Noe, cel care a salvat lumea de potop, urcând în arcă toate viețuitoarele și acostând, în cele din urmă, pe Muntele Ararat, la granița dintre Turcia și Armenia, acolo unde legenda spune că s-a sfârșit furtuna.

Armenii au avut primele ocazii mari ale partidei, însă Universitatea Craiova a fost cea care a deschis scorul. În minutul 38, Monday Etim a reușit o acțiune superbă și a făcut 1-0 pentru Universitatea Craiova.

Noah a alergat după egalare, care a venit în minutul 73, atunci când Mulahusejnovic a lovit excelent cu capul din careu.

Scor final 1-1, iar Universitatea Craiova a obținut primul punct în faza ligii Conference League. De cealaltă parte, Noah are 4 puncte.

Rădoi a transmis că rezultatul a fost echitabil și că Etim, cel care l-a înlocuit pe Baiaram în primul ”11”, este un jucător bun și că a marcat un gol de lăudat.

”Un rezultat echitabil. În prima repriză am avut noroc, iar în a doua, ghinion. Am avut noroc că am scăpat fără gol primit, ba din contră, am intrat la pauză cu gol marcat! Etim e un jucător bun, care câștigă multe dueluri aeriene și un jucător care înscrie mult. Lovitura de cap a fost bună, chiar și cu adversar puternic în spate. ”, a spus Rădoi.

Universitatea Craiova au avut probleme mari cu nocturna în pauza meciului din Conference League, dar și pe parcursul reprizei secunde.

Nocturna s-a stins pe parcursul pauzei duelului cu Noah, dar și în anumite momente ale celei de-a doua părți.

UEFA a luat decizia de a nu opri meciul, după ce a fost pornit generatorul stadionului din Craiova.

După minutul 63 tehnicienii din Craiova au reușit să rezolve problema și toată nocturna funcționează la capacitate maximă.