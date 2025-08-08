Universitatea Craiova a învins-o categoric pe Spartak Trnava, cu scorul de 3-0, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League. Meciul retur va avea loc săptămâna viitoare, pe 14 august, în Slovacia.

Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, a început cu ocazii la poarta lui Isenko. În minutul 3, Spartak Trnava a reușit să înscrie, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.

Începutul părții secunde i-a aparținut Craiova. În minutul 50, Ștefan Baiaram deschide scorul după un șut perfect trimis în vinclul porții slovacilor.

Câteva momente mai târziu, în minutul 54, Craiova mărește diferența și face 2-0 prin Assad. Atacantul palestinian a trimis mingea la colțul lung, iar Frelih nu a mai putut s-o prindă.

În minutul 81, Mora a înscris cu poarta goală și a făcut 3-0 pentru Craiova. Baiaram a șutat la colțul lung, iar portarul advers a respins greșit, iar fundașul oltenilor a profitat și a majorat diferența.

”După rezultat am putea spune că suntem calificați cumva, dar am face o mare greşeală. Pentru noi 3-0 e un rezultat periculos, ca să mai şi glumim. Mai avem o repriză acolo, va fi mult mai greu decât cu FK Sarajevo. Cu tot stadionul în spate e foarte greu să ne bată o echipă acasă. Cine o va face va fi o echipă puternică şi o va face pe merit”, a spus Rădoi la Prima Sport. Tehnicianul a explicat şi motivele pentru care jucătorii săi nu au reuşit să marcheze niciun gol în prima repriză: ”Ne-am grăbit un pic, pentru că ne-am dorit foarte mult să marcăm. În a doua repriză am fost mult mai calmi, ne-am organizat mult mai bine”. ”Atâta timp cât vom avea răbdare, va fi bine, pentru că avem calitate. Important este ca relaxarea noastră să nu apară pe momentele în care publicul este aproape de noi şi să nu ne ia valul. Dacă erau mai atenți astăzi la două faze, cei de la Trnava puteau să marcheze. Astfel de momente te pot costa o calificare. În momentul în care nu vom mai fi precipitați, lucrurile vor decurge de la sine”, a spus tehnicianul.

Antrenorul Craiovei și-ar dori ca toate echipele rămase în competițiile europene să se califice în turul următor:

”Să sperăm că toate cele trei echipe vor merge mai departe în cupele europene, cu noroc sau fără, nu mai contează. Eu sper că ambele echipe să se califice în Europa League şi noi în Conference League, pentru a lucra toate trei la coeficientul de țară”.

În cazul în care Universitatea Craiova ar elimina-o pe Spartak Trnava, echipa pregătită de Mirel Rădoi va întâlni câștigătoarea dintre Viking, din Norvegia și Bașakșehir, din Turcia.