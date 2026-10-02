Echipa de Formula 1 Mercedes introduce în acest weekend un pachet masiv de îmbunătățiri pentru monoposturile sale, în cadrul Marelui Premiu al Bahrainului, găzduit de circuitul Sepang din Malaezia. Acesta reprezintă primul upgrade major din ultimele 4 luni pentru constructorul german, care încearcă să își apere avansul consistent din clasamentul constructorilor în fața atacurilor venite de la Ferrari și McLaren.

Așteptarea a luat sfârșit în tabăra celor de la Mercedes. Șeful echipei, Toto Wolff, a anunțat oficial că gruparea germană va introduce în sfârșit un pachet important și extrem de așteptat de îmbunătățiri pentru monopost, cu ocazia Marelui Premiu al Bahrainului, o cursă care se va desfășura pe circuitul Sepang din Malaezia. Acest moment reprezintă o bornă tehnică extrem de importantă, fiind primul upgrade major pentru echipă după o pauză considerabilă, începută după cursa din luna mai din Marele Premiu al Canadei. Constructorul german nu mai adusese noutăți tehnice semnificative pe modelul W17 de la cursa din Montreal. Chiar și în lipsa acestor actualizări, Mercedes a reușit o performanță remarcabilă, obținând 6 victorii în ultimele 10 etape disputate. Grație acestor rezultate de excepție, echipa a acumulat un avans impresionant de 160 de puncte în fața rivalilor de la Ferrari în clasamentul mondial al constructorilor.

Cu toate acestea, semnalele de alarmă au început să apară în interiorul echipei. În timp ce competitorii direcți de la Ferrari, McLaren și Red Bull au adus update-uri constante pe grilă, tânărul Kimi Antonelli a subliniat, după cursa din Olanda, că Mercedes nu mai are în acest moment cea mai rapidă mașină din campionat. La acea vreme, Toto Wolff a motivat pauza de dezvoltare prin nevoia de a distribui extrem de echilibrat bugetul pe parcursul întregului sezon, o poziție privită totuși cu destul scepticism de șeful celor de la McLaren, Andrea Stella.

După o așteptare de aproape 4 luni, Kimi Antonelli și George Russell vor primi în sfârșit monopostul revizuit pentru competiția din Malaezia. Wolff a recunoscut deschis că în ultimele etape desfășurate pe trasee reprezentative, mașina nu s-a ridicat la nivelul dorit. Cursele de la Monza și Baku au propus provocări specifice, însă pe configurațiile tradiționale Mercedes nu a avut o șansă reală de a lupta pentru prima poziție. Principalul obiectiv al echipei acum este să înțeleagă rapid cum funcționează noul pachet tehnic și să revină în lupta din frunte, deși în Formula 1 cronometrul rămâne întotdeauna judecătorul suprem.

Traseul de la Sepang se anunță a fi un test de foc. Este o pistă extrem de dură, care pune la încercare fiecare element al monopostului W17. Pentru a performa aici, piloții au nevoie de un ritm excelent în virajele rapide, o aderență solidă, dar și de o gestionare impecabilă a pneurilor sub efectul temperaturilor caniculare și al condițiilor meteorologice instabile din Malaezia.

Toată această desfășurare de forțe tehnice arată clar că Mercedes nu își permite să se culce pe o ureche în ciuda avansului din clasament, transformând competiția din Malaezia într-un examen definitoriu pentru restul sezonului, unde noul pachet de upgrade-uri trebuie să confirme rapid pe pistă speranțele inginerilor din fabrică.