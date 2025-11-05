Modernizarea Unității de Primire Urgențe a fost realizată de Consiliul Județean Sălaj, cu sprijinul fondurilor europene. Astfel, UPU-SMURD funcționează acum la o capacitate de trei ori mai mare.

Proiectul „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău a fost finalizat. Astfel, a fost livrat ultimul lot de echipamente, format din 24 de tărgi UPU pentru adulți, marcând încheierea investiției realizate de Consiliul Județean Sălaj din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

În cadrul acestui proiect, Unitatea de Primiri Urgențe a mai fost dotată cu:

monitoare de funcții vitale

computer tomograf

aparat de radiografii RX

ultrasonograf portabil cu sondă endovaginală

tărgi pentru pacienți supraponderali și scaune de tratament

Toate aceste investiții au fost făcute pentru a putea oferi pacienților îngrijiri mai sigure, intervenții mai rapide și tehnologie modernă la dispoziția medicilor și a pacienților din județul Sălaj.

Cu o valoare totală de circa 24 milioane de lei, proiectul Consiliului Județean Sălaj consolidează infrastructura medicală a județului și, totodată, asigură echipamente de ultimă generație, esențiale pentru intervenții rapide și eficiente.

UPU-SMURD Zalău funcționează acum la o capacitate de trei ori mai mare, pentru intervenții mai rapide și eficiente. Peste 250 de pacienți sunt îngrijiți zilnic, prin două linii de gardă permanente și cu echipe dedicate, inclusiv pentru urgențele pediatrice. Cazurile grave au prioritate.