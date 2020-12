Poate cea mai stresanta situatie prin care trece un student aflat intr-un oras nou este legata de lipsa banilor de buzunar, primiti pana in acel punct din partea parintilor. Chiar si in cazul in care acestia exista, necesitatea de a te intretine singur si de a-ti putea cumpara orice, oricand vrei, sau de a putea iesi in orice moment in oras alaturi de colegi, devine o problema destul de apasatoare. Totusi, exista cateva joburi unde poti lucra part-time, care sa iti creasca venitul lunar.

Iata care sunt joburile la care TREBUIE sa apelezi!

1.Call center

Un job in call center este o experienta si un atu extrem de bine privit in orice CV. Exista foarte multe beneficii pe care le poti avea, pe langa salariul atractiv si comisionul aferent. In plus, nu ai nevoie de experienta, pentru ca majoritatea lucrurilor se invata din mers. Mai mult, pentru ca acum majoritatea joburilor se desfasoara remote, vei putea lucra de acasa. Poate unul dintre singurele dezavantaje este faptul ca vei fi nevoita sa lucrezi si in weekend-uri.

2.Magazine de cosmetice si retail

Daca esti pasionata de cosmetica, ingrijire personala sau haine, un job in retail este perfect pentru tine. Aceast domeniu este foarte bun pentru ca poti face parte dintr-un colectiv de tineri si ai avantajul de a-ti aranja programul in asa fel incat sa poti fi prezenta si la facultate. Mai mult, este o oportunitate foarte buna de a-ti testa capacitatile de comunicare si aptitudinile de conducere, odata ce esti promovata.

3.Freelancer

Acesta este cel mai larg domeniu de munca la care te poti gandi. Daca ai anumite pasiuni ca editarea foto sau video, daca iti place sa scrii, sa creezi continut media, sa desenezi, sa codezi sau orice alte hobby-uri ai, vei putea sa reusesti in acest domeniu. Cu toate astea, freelancingul presupune un efort destul de mare, chiar daca poti lucra oricand si oricat. Ca sa avansezi in acest domeniu, ai nevoie de perseverenta si motivatie. Majoritatea persoanelor ajung sa faca bani dupa o anumita perioada de timp in care au lucrat si au primit recomandari.

4.In online

In online exista o plaja foarte larga de locuri de munca, insa concurenta este la fel de mare ca in freelancing. Daca esti o persoana creativa, iti poti deschide propriul blog, in care sa scrii despre pasiunile tale, sau un canal de YouTube. Totodata, cel mai banos sector de pe piata muncii, care e explodat in ultimul timp, este cel al modelelor online. Daca iti doresti sa stii cat mai multe lucruri despre asta, cauta angajari videochat in Bucuresti si iti vei da seama daca acesta este, sau nu, un domeniu in care ti-ar placea sa profesezi. Indiferent de pasiunea pe care o ai, exista cu siguranta in online locul pentru tine.

Asadar, chiar daca situatia actuala nu este cea mai fericita, joburile acestea nu vor disparea niciodata, fiind in constanta dezvoltare. Ia in considerare sfaturile de mai sus si vei reusi sa te intretii singura fara prea mari sacrificii!

Sursa foto: Shutterstock.com