Campionatul Mondial de Fotbal din anul 2022 va avea loc in Quatar. Pe ultima suta de metri , datorita scorului 1-1 cu Irlanda de Nord si acelui de 5-0 pentru Serbia cu Rusia , Nationala de Fotbal a Romaniei merge in urna valorica 2. Este o performanta buna per ansamblu desi la Liga Natiunilor echipa nu a stralucit. In urna valorica 3 sunt echipe de evitat gen Norvegia, Ungaria, Scotia ori Rusia.

Urnele valorice arata astfel/