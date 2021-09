Premierul Florin Cîţu a declarat că USR-PLUS şantajează cu Secţia Specială şi a subliniat că „politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj” şi că nu este timp de „jocuri politice”, în contextul discuţiilor cu privire la programul de investiţii „Anghel Saligny”.

Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că USR-PLUS şantajează cu Secţia Specială şi a subliniat că „politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj” şi că nu este timp de „jocuri politice”, în contextul discuţiilor cu privire la programul de investiţii „Anghel Saligny”. Afirmația vine în contextul în care fostul ministru al justiției, Stelian Ion a fost contrazis de ministrul dezvoltării, Cseke Attila în privința transmiterii în original a proiectului spre avizare la ministerul justiției.

„Aş vrea să discutăm despre program, pentru că nu este un program pentru mine, pentru PNL, UDMR, USR sau pentru PSD. Este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în faţă. În ceea ce priveşte şantajul şi acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat ca SIIJ în forma care să treacă prin Guvern prin negocieri cu toată coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. (…) Din păcate, politica nu se poate face prin condiţionări şi şantaj”, a spus Cîţu, după ce a participat la şedinţa grupului senatorial al PNL.

Premierul a susţinut că originalul proiectului „Anghel Saligny” a fost transmis pe 25 august Ministerului Justiţiei, după ce ministrul Stelian Ion a spus că nu a primit proiectul în original.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a spus miercuri că nu avea cum să dea un aviz pe proiect pentru că, până în prezent, nu a primit proiectul în original. Ministrul Dezvoltării, Atilla Cseke, îl contrazice și spune că programul Anghel Saligny a fost trimis pentru avizare la ministerul Justiției în urmă cu o săptămână.

Într-o eră a comunicațiilor și după un an și jumătate de pandemie, perioadă în care cu toții am învățat să comunicăm altfel, explicația fostului ministru Stelian Ion pare cel puțin puerilă, din punctul nostru de vedere.

Mai mult, premierul Florin Cîțu susține că amendanemtele useriștilor la proiectul menționat au fost transmise pe… WhatsApp. Curat oficial !

„În ședința de guvern pot să mai apară modificări pe textul unui proiect de OUG. Sper ca miniștrii să nu facă abuz de funcție și să obstrucționeze activitatea guvernului”, a mai declarat premierul.

Acest lucru nu s-a îmtâmplat însă, iar miniștrii USR-PLUS au obstrucționat, se pare, activitatea guvernuli, fiind necesar a fi reluate lucrările după convocarea miniștrilor secretar de stat.