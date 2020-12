Alianța USR-PLUS își dorește să impună partidelor cu care ar putea încheia un protocol pentru viitoarea guvernare candidații pentru funcțiile din guvern. În replică, președintele PNL Ludovic Orban a declarat că nicio formațiune politică nu poate desemna candidații altui partid.

Ludovic Orban a prezentat miercuri seară deciziile Biroul Politic Național al PNL, de „flexibilizare” a mandatului de negociere cu partenerii din viitoarea coaliție de guvernare, mai exact cele două variante care vor fi puse pe masa negocierilor. Orban le-a atras atenția partenerilor de discuție că fiecare partid din coaliție are libertatea și legitimitatea să decidă ce oameni va numi, fără ingerințe din partea celorlalte formațiuni posibil partenere.

Cele două variante sunt: Șefia guvernului pentru Florin Cîțu și președinția Camereu Deputaților pentru Ludovic Orban sau Ludovic Orban premier și șefia Senatului pentru Florin Cîțu.

În legătură cu acest subiect, președintele PNL Ludovic Orban a declarat :

”A avut loc reuniunea BPN a PNL, unde am prezentat o informare către colegii mei privitor la evoluția discuțiilor cu posibilii noștri parteneri cu care am decis să încercăm formarea unei coaliții de guvernare.(…)Constatând că mandatul inițial cu Florin Cîțu premier și subsemnatul la Camera Deputaților a generat discuții, am decis flexibilizarea acestui mandat.Ca atare, PNL, în urma dezbaterii și analizei a decis:

Mandatul de a continua negocierile cu USRPLUS, UDMR și grupul minorităților. PNL, având o pondere de 55% în cadul acestei majorități parlamentare, consideră legitim să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru și un candidat pentru funcția de președinte al uneia dintre Camere. Avem două posibile variante. Obiectivul nostru este acela de a transpune într-o guvernare eficientă toate obiectivele din planul de dezvoltare al PNL. Cu obiectivul asumat pentru o dezvoltare economică fără precedent. Constatând că votul cetățenilor estedeasupra oricărei negocieri, PNL consideră legitim să desemneze candidat la funcția de premier și președinte al uneia dintre Camere.Sunt două variante:

Florin Cîțu candidat la premier și subsemnatul la Camera Deputaților. În cazul în care nu se vrea această variantă, acceptăm şi varianta în care PNL să desemneze premier şi să nominalizeze un candidat la şefia Senatului. Candidat în această situaţie pentru funcția de premier este preşedintele PNL, subsemnatul, şi candidat la funcţia de preşedinte al Senatului, domnul senator Florin Cîţu. Am stabilit că trebuie să respectăm principiile democratice şi să existe o pondere proporţională cu voturile primite, PNL având o pondere de aproximativ 55% .În mandatul de negociere vreau să menționez un principiu fundamental: fiecare partid are dreptul de a-și desemna proprii candidați. Nicio formațiune politică nu poate desemna candidații altui partid. Vreau să reinterez în mandatul de negociere un principiu fundamental: fiecare partid, pe baza criteriilor de integritate, are dreptul deplin de a-și desemna candidații pentru pozițiile pe care urmează să le ocupe. Nicio formațiune nu poate desemna un candidat al altui partid pentru o poziție care aparține partidului respectiv. PNL a demonstrat capacitatea de a guverna România și are deplină legitimitate pentru a-și desemna proprii reprezentanți pentru funcțiile de demnitate publică. Comunic astăzi public pentru că sunt nevoit să comunic public pentru că, din păcate, înțelegerea pe care am avut-o, de a nu comunica decât în comun și numai pe baza unor înțelegeri prestabilite, nu a fost respectată​. ​Reiterez solicitarea către partenerii noștri să ne respectăm reciproc, să dialogăm în cadrul negocierilor, să evităm declanșarea unui război mediatic prin declarații publice în care să susținem puncte de vedere partizane care pot detemina reducerea șanselor de înțelegere. Dezmint orice minciună lansată pe surse de unii sau de alții.(…)Mandatul nostru, al PNL, este acela de a negocia, dacă este posibil, formarea unui guvern cu USR-PLUS, UDMR și cu grupul minorităților naționale.(…)Sunt convins că în perioada următoare va exista mai multă înțelepciune și mai mult respect față de partneri, mai mult respec față de votul cetățenilor și față de democrație.(…)În măsura în care va exista deschidere de toate părțile, vom putea ajunge la o formula comună de guvernare de care are nevoie România cât mai repede.

Inițial,se pare că Orban a încercat să-și determine colegii să accepte doar varianta cu el premier, dar a întâmpinat opoziție cu argumentul că se încalcă mandatul dat deja de Biroul Politic, care l-a votat pe Cîțu premier.

Mai mult, USRPLUS nu pare dispus să facă niciun pas semnificativ înapoi, venind cu o contrapropunere: Cîțu-premier și șefia Camerei Deputaților la USR sau Cioloș-premier și șefii camerelor la PNL.

USR-PLUS a transmis că nu acceptă numirea lui Ludovic Orban drept premier pentru un nou mandat, după ce Ludovic Orban a anunțat că intenționează să ocupe din nou funcția de premier, deși în PNL există tensiuni mari pe tema aceasta.