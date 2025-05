Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a deschis cu fast și emoție Zilele Academice Arădene, marcând 35 de ani de existență și performanță în învățământul superior românesc. Evenimentul a debutat solemn, cu depuneri de coroane la bustul lui Vasile Goldiș, simbol al valorilor care stau la temelia universității.

Ceremonia a continuat într-un cadru impresionant la Palatul Culturii din Arad, unde o seară de o eleganță aparte a reunit personalități din mediul academic, cultural și administrativ, atât din țară, cât și din străinătate.

Deschiderea oficială a serii a fost marcată de intervenția online a Ministrului Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Daniel David, care a transmis un mesaj de susținere și apreciere pentru întreaga comunitate academică a UVVG, subliniind importanța continuității, inovației și a excelenței în educație.

Evenimentul, moderat de către cunoscutul jurnalist George Grigoriu, a fost deschis cu Imnul UVVG și prin cuvântul plin de înțelepciune al Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, marcând începutul unei seri încărcate de emoție și rafinament.

Unul dintre cele mai profunde momente ale serii i-a aparținut rectorului UVVG, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, care, într-o atmosferă caldă, a imaginat un emoționant dialog cu fondatorul universității – regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, tatăl său. Cu sinceritate și recunoștință, rectorul i-a vorbit simbolic despre parcursul universității și despre locul onorant pe care îl ocupă astăzi în peisajul academic, la 35 de ani de la înființare.

„ Tată…Astăzi… astăzi ar fi trebuit să fii aici, alături de noi. Să te văd zâmbind, cu acea privire plină de mândrie, privind peste sala plină de oameni cărora le-ai schimbat viața prin visul tău… Am păstrat vie tradiția, dar am schimbat fața universității. Împreună cu echipa mea, am renovat clădiri, am modernizat laboratoare, am digitalizat procesele educaționale și am deschis noi programe de studiu. Am făcut pași uriași către internaționalizare – acum avem studenți din 60 de țări și suntem parte activă în programele Erasmus+.(…) Tată… Am reușit. Împreună cu toți cei care cred în visul tău, am reușit să păstrăm vie moștenirea ta. Și știu că ești mândru. Promit să nu mă opresc aici. Promit să duc mai departe ce ai început și să păstrez spiritul UVVG la fel de viu, la fel de puternic. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, că sunteți parte din această poveste. La mulți ani, UVVG! O poveste vie, o moștenire care contează și continuă! Dar, mai presus de toate, am păstrat spiritul tău viu. Am construit mai mult decât ziduri, am construit o comunitate. Am învățat să privesc spre viitor cu aceeași credință pe care tu ai avut-o întotdeauna – că educația schimbă vieți, că oamenii sunt fundamentul oricărei instituții”.