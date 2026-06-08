Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a deschis oficial Centrul de informare și înscrieri pentru viitorii studenți. Instituția de prestigiu vine în întâmpinarea tinerilor cu o ofertă educațională extrem de diversificată. Vestea bună pentru absolvenții din județul nostru este că UVVG își menține puternică prezența locală prin extensia universitară din Zalău, oferind acces direct la studii superioare de calitate, aproape de casă.

Campania de admitere pentru noul an universitar aduce oportunități majore pentru absolvenții de liceu din întreaga regiune. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pune la dispoziția candidaților o ofertă educațională extrem de dinamică, adaptată complet cerințelor actuale ale pieței muncii și orientată spre o formare profesională solidă și practică.

Pentru a veni în sprijinul tinerilor, instituția de învățământ superior a deschis deja oficial Centrul principal de informare și înscrieri. Acesta este amenajat în Aula „Ștefan Cicio Pop”, situată pe Bulevardul Revoluției numărul 94, în Arad.

Centrul funcționează zilnic, de luni până duminică, între orele 09:00 și 17:00. Prin intermediul acestui punct de lucru, viitorii candidați pot obține rapid și eficient toate informațiile necesare privind procesul de admitere, actele solicitate, programele de studii disponibile, precum și facilitățile sau oportunitățile academice oferite de universitate.

Oferta educațională din acest an este structurată pe cele șase facultăți ale universității și acoperă toate nivelurile de studiu, respectiv programe de licență, masterat și doctorat.

Un mare avantaj pentru absolvenții din județul Sălaj care doresc să obțină o diplomă universitară recunoscută fără a pleca departe de familie este existența extensiei universitare direct în Zalău.

Universitatea își propune astfel să faciliteze accesul la educație academică de top pentru un număr cât mai mare de studenți din diverse zone geografice, având extensii active și în Baia Mare, Satu Mare, Sebiș sau Marghita.

Prin aceste structuri locale, universitatea își reafirmă misiunea de a sprijini direct comunitățile și de a pregăti specialiștii de care piața muncii are urgentă nevoie în anii următori. Lista completă cu toate programele de studii oferite pentru noul an academic este disponibilă pe platformele online ale instituției.