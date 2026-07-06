După încheierea examenului de Bacalaureat, mii de absolvenți de liceu se află în fața unei decizii majore pentru viitorul lor academic și profesional. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad vine în sprijinul tinerilor și lansează oficial oferta educațională valabilă pentru anul universitar 2026-2027. Instituția pune la dispoziție o gamă largă de programe pentru toate ciclurile de învățământ superior.

Examenul de Bacalaureat a luat sfârșit, iar pentru proaspeții absolvenți începe cursa pentru un loc pe băncile facultății. Într-un moment decisiv pentru cariera tinerilor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad își deschide porțile și prezintă o ofertă academică extrem de atractivă. Cu o tradiție solidă de peste 35 de ani în învățământul superior din România, instituția propune programe moderne, adaptate complet cerințelor actuale de pe piața muncii.

Absolvenții pot alege studii universitare de licență, masterat sau doctorat în cadrul a 6 facultăți de profil. Acestea acoperă domenii de importanță majoră, precum Medicină, Stomatologie și Farmacie. De asemenea, tinerii se pot orienta către facultățile de Științe Juridice, Științe Economice, Informatică și Inginerie, dar și spre profilul de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport.

Un mare avantaj pentru tinerii din regiune este accesibilitatea. Pe lângă campusul principal din municipiul Arad, universitatea își desfășoară activitatea și prin extensiile sale teritoriale. Oferta educațională este disponibilă direct în comunitățile locale din orașe precum Zalău, Baia Mare, Satu Mare, Sebiș și Marghita. Acest lucru le permite studenților să urmeze cursuri de înaltă calitate aproape de casă, reducând considerabil cheltuielile de cazare și transport.

În această perioadă, toți cei interesați pot obține detalii complete despre condițiile de înscriere și criteriile de admitere direct de pe platformele online oficiale ale universității. De asemenea, viitorii studenți se pot prezenta personal la Centrul de Informare și Înscrieri al instituției. Acesta este amenajat în Aula „Ștefan Cicio Pop”, situată pe Bulevardul Revoluției la numărul 94, în Arad. Centrul rămâne deschis în fiecare săptămână, de luni până vineri între orele 09:00 și 17:00, dar și în zilele de sâmbătă.