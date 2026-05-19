Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad continuă să pună în lumină poveștile de succes ale absolvenților săi prin intermediul comunității Alumni. Un exemplu deosebit este parcursul profesional al Monicăi Zlătariu, absolventă a Facultății de Drept în anul 1995, care ocupă în prezent poziția de manager de resurse umane la o importantă companie din România. Decizia sa de a alege studiile juridice la Arad i-a deschis calea către o carieră de succes în managementul privat și administrația publică.

O alegere inspirată, făcută din instinct la vârsta de 18 ani, a definit complet parcursul profesional al uneia dintre cele mai apreciate absolvente ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Monica Zlătariu face parte din a doua generație de juriști pregătiți de universitatea arădeană, finalizându-și studiile în anul 1995. Deși inițial se pregătea pentru o facultate de profil economic în Timișoara, un anunț de admitere citit întâmplător într-un ziar a determinat-o să aleagă Dreptul la Arad, o decizie bazată pe intuiție care i-a adus o carieră solidă.

În prezent, Monica Zlătariu ocupă de peste 13 ani funcția de HR Manager în cadrul companiei Everel România, un rol complex care îmbină dinamica mediului privat cu managementul resurselor umane. Experiența sa profesională este una diversificată, activând de-a lungul timpului în vânzări, asistență juridică, import-export, dar și în administrația publică, unde a ocupat timp de 3 ani funcția de director de cancelarie al prefectului județului Arad. Absolventa UVVG subliniază că rigoarea insuflată în timpul facultății de profesori emblematici, precum profesorul Hanga și profesorul Basarab, a contribuit decisiv la formarea unui mod de gândire structurat și responsabil.

Amintirile din anii de studenție rămân o resursă importantă de energie și inspirație, rememorând cu umor sesiunile de examene și prieteniile strânse care rezistă și astăzi. Prin povestea sa de viață, fosta studentă transmite un mesaj puternic tinerei generații, pe care o încurajează să aibă curajul de a lua decizii fără a aștepta certitudini absolute, amintindu-le că anii de facultate reprezintă perioada ideală pentru experimentare și dezvoltare personală.

Prin urmare, povestea Monicăi Zlătariu confirmă că Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad rămâne un partener de încredere pentru tinerii aflați la început de drum, oferind prin cadrele sale didactice de elită, programele de studiu adaptate pieței muncii și comunitatea puternică de Alumni, cadrul ideal în care studenții se pot pregăti cu adevărat pentru a-și transforma aspirațiile în cariere de succes și într-un viitor profesional strălucit.